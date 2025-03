Las mujeres iraníes, víctimas de la violencia doméstica y la ley

Organizaciones de derechos humanos advierten sobre un recrudecimiento de los feminicidios en Irán. Frente a las leyes que reprimen a las mujeres y la violencia estatal, la sociedad iraní está tratando de combatir el silencio en torno a los "asesinatos por honor".

Una mujer iraní asesinada cada dos días, esta es la triste cifra que se desprende de un estudio realizado por RFE/RL's Radio Farda; 133 mujeres fueron asesinadas por sus maridos, padres o hermanos durante los primeros 10 meses de 2024.

La organización de derechos humanos Hengaw contabiliza 18 casos de feminicidio sólo en enero de 2025, 16 de los cuales fueron cometidos por familiares varones.

Son los llamados asesinatos de "honor" que son cada vez más visibles, porque se denuncian públicamente en las redes sociales.

Redes que han "roto la censura estatal, permitiendo a activistas y a la sociedad civil documentar casos de feminicidio, a pesar de las fuertes restricciones impuestas a los medios tradicionales", dice Soraya Fallah, investigadora, activista y defensora de los derechos de las mujeres.

Y agrega: "Esto hace que sea más difícil ignorar estos crímenes".

Pero a pesar de esta mayor visibilidad, los investigadores están viendo un aumento en los casos de feminicidio. "Es probable que la combinación de una mayor represión, una reacción patriarcal y la impunidad haya llevado a más feminicidios", indica.

Leyes basadas en la sharia

En 2020, la muerte de Romina Ashrafi, una niña de 14 años decapitada por su padre mientras dormía, conmocionó a parte de la población sin provocar ningún cambio.

Más recientemente, el 22 de febrero de 2025, Arezoo Kami, de 34 años, fue apuñalada varias veces por su esposo, un oficial de policía, después de una discusión. Su hijo presenció el asesinato.

El 20 de febrero de 2020, en la provincia de Gilan, en el norte de Irán, Najibeh Hassankhani, de 40 años, fue quemada viva por su marido por intentar solicitar el divorcio.

Crímenes de violencia sin precedentes por los que los responsables no están demasiado preocupados. Por ejemplo, el marido de Mona Heydari de 17 años, que desfiló por la ciudad con la cabeza cortada de su esposa en 2022, fue condenado a menos de 10 años de prisión.

"El marco jurídico de Irán no reconoce el feminicidio como un delito independiente y las leyes suelen favorecer a los perpetradores, especialmente en los casos relacionados con el honor. Estas tragedias revelan la actual crisis de violencia de género perpetuada e institucionalizada por las leyes profundamente misóginas del régimen islámico iraní. La falta de legislación protectora y un sistema patriarcal que normaliza la violencia contribuyen a la persistencia de estos delitos", afirma Soraya Fallah.

De hecho, las leyes iraníes se basan en la sharia. El artículo 630 del Código Penal iraní, por ejemplo, establece que, en caso de adulterio, un hombre puede matar a su esposa y a su amante.

Por otra parte, la ley del talión, es decir, la reciprocidad del crimen y el castigo, no se aplica al hombre en el caso del asesinato de su hijo.

Peor aún, dado que, según la ley, la vida de una mujer vale la mitad de la de un hombre, la reciprocidad del crimen y el castigo solo puede ser ejercida por la familia de la víctima pagando la mitad del dinero de sangre del hombre (diya).

"Si quieres matar al marido que mató a la esposa, si quieres vengarte matando al otro [a través de represalias], tienes que pagar. Es una barbarie complementaria", dice la socióloga iraní Chahla Chafiq.

Violencia sancionada por el Estado

No existen estadísticas oficiales y confiables sobre el número de feminicidios.

"Las instituciones controladas por el Estado no denuncian sistemáticamente los homicidios por motivos de género. En particular, los casos clasificados como 'homicidios por honor' no se denuncian debido a las presiones culturales y a la preocupación de las familias por el 'honor' y la 'deshonra'", afirma Sorayah Fallah.

Un fracaso del Estado que no sorprende a Marjan Keypour Greenblatt, directora de la Alianza por los Derechos de Todas las Minorías en Irán (ARAM) e iniciadora de la plataforma StopFeminicide Iran, que enumera a las víctimas iraníes de feminicidio.

"El propio Gobierno no ha podido ni ha querido cambiar ninguna norma que garantice los derechos y la protección de las mujeres. Ha habido propuestas para modificar las leyes existentes, pero legislación tras legislación, propuesta tras propuesta, todo ha sido rechazado, retrasado y negado", dice indignada.

Es el caso del proyecto de ley "para la protección de la dignidad y la seguridad de la mujer contra la violencia", que prevé la penalización de cualquier comportamiento que cause daño mental o físico a la mujer. Esta fue examinada por el Parlamento en abril de 2023, pero aún no ha sido aprobada.

Obstáculos

Las autoridades iraníes también han cerrado varias organizaciones y asociaciones que ayudan a mujeres y niños víctimas de abusos y violencia, como el refugio Mehr-e Shams Afarid en la provincia de Azerbaiyán en abril de 2024.

Para Marjan Key, para Greenblatt, todavía queda un largo camino por recorrer para evitar estos crímenes en Irán.

Según ella, esto requiere de un trabajo para educar a la sociedad. Chahla Chafiq cree que el movimiento "Mujer, Vida, Libertad", que nació tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022 muestra el deseo de una parte de la sociedad iraní de ver establecidos los derechos de las mujeres y abolida la discriminación de género en el país.

"Hay feminicidios y violencia machista y sexual en todo el mundo, pero la particularidad en Irán es que las leyes sacralizan esta violencia. Y por otro lado, ha habido resistencia de las mujeres desde hace más de cuatro décadas", concluye la socióloga.