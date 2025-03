Netanyahu nombra nuevo jefe de seguridad interior pese a la advertencia del fiscal general

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha elegido al ex comandante de la Marina Eli Sharvit como nuevo jefe del Shin Bet, según informó su oficina el lunes 31 de marzo, a pesar de que el Tribunal Supremo congeló la petición del Gobierno de destituir al actual jefe del servicio de seguridad interior.

"Después de llevar a cabo entrevistas en profundidad con siete candidatos cualificados, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha decidido nombrar al ex comandante de la Marina, el almirante Eli Sharvit, un reservista, como próximo director del Shin Bet", dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

"El almirante Sharvit sirvió durante 36 años en las Fuerzas de Defensa israelíes, incluidos cinco años como comandante de la Armada. En este puesto, dirigió el desarrollo de la fuerza de defensa marítima [...] y gestionó complejos sistemas operativos contra el (movimiento islamista palestino) Hamás, el (movimiento islamista libanés) Hezbolá e Irán", añade el comunicado.

Nombramiento sorpresa

Se trata de un nombramiento cuanto menos sorprendente, según muchos comentaristas en Israel.

Ex comandante de la marina israelí, Eli Sharvit es un almirante en la reserva que no ha prestado servicio durante más de siete años y no tiene ningún conocimiento particular de la inteligencia nacional, informa nuestro corresponsal en Jerusalén, Michel Paul.

Según un comunicado de su oficina, Benjamin Netanyahu realizó entrevistas en profundidad con siete candidatos antes de tomar esta decisión.

El Primer Ministro israelí había decidido destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, alegando una "pérdida persistente de confianza profesional y personal entre el primer ministro y el jefe del servicio" que impedía "al gobierno y al primer ministro ejercer sus poderes de manera eficaz".

Sin embargo, tras las peticiones presentadas por la oposición israelí y una ONG, el 21 de marzo el Tribunal Supremo suspendió el despido de Ronen Bar por parte del gobierno hasta que se examinaran los recursos antes del 8 de abril.

La fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, que también actúa como asesora jurídica del gobierno, advirtió a Benjamin Netanyahu de que la decisión del Tribunal Supremo le "prohibía" temporalmente nombrar a un nuevo jefe del Shin Bet.

Pero Netanyahu insistió en que correspondía a su gobierno decidir quién dirigiría la agencia de seguridad interna.

La decisión de destituir al jefe del Shin Bet provocó importantes manifestaciones en Israel. Algunos israelíes denuncian lo que consideran excesos autocráticos del primer ministro, que encabeza uno de los gobiernos más derechistas de la historia de Israel.