Hamás dice que enviará una delegación a Qatar para continuar diálogos sobre alto el fuego en Gaza

Un funcionario de Hamás declaró el lunes que el grupo miliciano palestino va a enviar una delegación a Qatar, país del Golfo Pérsico, para continuar las conversaciones indirectas con Israel sobre el alto el fuego en Gaza, mientras el Ministerio de Salud del territorio afirmaba que se había confirmado la muerte de 38 personas durante las últimas 24 horas.

El funcionario de Hamás dijo que los equipos han estado discutiendo los términos para un nuevo acuerdo de alto el fuego en los últimos días en El Cairo, incluyendo una propuesta para que Hamás libere de ocho a diez rehenes retenidos en Gaza.

Sin embargo, el funcionario de Hamás expresó que un punto de fricción importante como parte de cualquier nuevo acuerdo sigue siendo si la guerra terminaría.

Las conversaciones en Qatar están previstas para llevarse a cabo más tarde esta semana o la próxima, comentó el funcionario.

El funcionario de Hamás habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir las conversaciones sensibles con los medios. Los funcionarios de Israel y Qatar no hicieron comentarios inmediatos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/14/gaza-escombros-ap-ap25104686494607-bd7769f1.jpg Un hombre fallecido es retirado de entre los escombros de la casa de la familia Manoun tras ser blanco de un ataque del ejército israelí en Yabalia al-Balad, en la ciudad de Gaza, el domingo 13 de abril de 2025. (AP FOTO/JEHAD ALSHRAFI)

Israel y Hamás acordaron un alto el fuego en enero que duró ocho semanas antes de que Israel reanudara la guerra el mes pasado.

El acuerdo inicial de alto el fuego pretendía acercar a las partes a la negociación del fin de la guerra, algo a lo que Israel se ha resistido porque primero quiere derrotar a Hamás.

Cientos han sido asesinados en Gaza desde que el alto el fuego fracasó

Desde que el alto el fuego se desmoronó el mes pasado, Israel ha bloqueado la entrada de ayuda a Gaza y sus fuerzas militares también han tomado partes del enclave costero en un intento de aumentar la presión sobre Hamás para que acepte un acuerdo más alineado con los términos de Israel.

La oficina humanitaria de las Naciones Unidas advirtió el lunes que la situación humanitaria en Gaza probablemente sea ahora "la peor" desde que Israel lanzó su represalia a los ataques de Hamás hace 18 meses, señalando la prohibición israelí de todas las provisiones que ingresan a la Franja de Gaza desde el 2 de marzo.

"No ha entrado combustible, no ha entrado comida, no ha entrado medicina", dijo a los periodistas el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás mataron a 1,200 personas, en su mayoría civiles, durante un ataque el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel y tomaron a 250 personas como rehenes.

Muchos fueron liberados en acuerdos de alto el fuego y 59 permanecen en Gaza, de los cuales se cree que 24 aún están vivos.

Más de 50,000 palestinos han sido asesinados en la ofensiva de represalia de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre combatientes y civiles en su conteo, pero dice que más de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños.

El Ministerio de Salud dijo el lunes que 38 cuerpos fueron llevados a hospitales en todo el territorio en las últimas 24 horas. Indicó que más de 1,600 personas han sido asesinadas desde que el alto el fuego fracasó.

La Cruz Roja dice que Israel ha detenido a un médico palestino

También el lunes, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que un médico palestino fue detenido durante una operación militar israelí en la que las tropas mataron a 15 socorristas en la Franja de Gaza.

Fue la primera confirmación del paradero del médico desde el ataque del 23 de marzo en el sur de Gaza.

Un comunicado de la Cruz Roja dijo que no se le ha concedido acceso para visitarlo y no indicó cómo recibió la confirmación de su detención. El ejército israelí todavía no ha hecho comentarios al respecto.

El ejército israelí inicialmente dijo que las tropas habían abierto fuego contra vehículos que levantaron sospechas porque viajaban sin luces. Más tarde dio marcha atrás después de que apareciera un video grabado con un teléfono celular en el que se veían ambulancias claramente señalizadas que circulaban con las sirenas encendidas antes del tiroteo.

El ejército también dijo que mató a nueve milicianos que viajaban en las ambulancias, sin proporcionar evidencia. Nombró a uno de los milicianos, pero el nombre no coincidía con ninguno de los paramédicos, y no se sabe que se hayan recuperado otros cuerpos.

El ejército dice que está investigando más a fondo.