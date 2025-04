Retrato de un niño palestino que perdió ambos brazos es la Foto del Año de World Press Photo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/17/nino-brazos-amputados-ap-ap25107411051707-67816198.jpg

Esta imagen, distribuida por World Press Photo y tomada por Samar Abu Elouf para The New York Times, ganó el premio World Press Photo y muestra a Mahmoud Ajjour (9), el niño palestino que resultó herido en un ataque israelí en la Ciudad de Gaza en marzo de 2024 y recibió atención y atención médica en Doha, Qatar, el 28 de junio de 2024. (SAMAR ABU ELOUF PARA THE NEW YORK TIMES/WORLD PRESS PHOTO VÍA AP)