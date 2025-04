Muerte del Papa Francisco: ´Gaza era esencial en su vida´

El Papa murió el 21 de abril y las emociones de los cristianos de todo el mundo están a flor de piel.

Empezando por la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde las celebraciones de Pascua se han visto empañadas por la noticia, que ha tomado a mucha gente por sorpresa. Para los cristianos de Gaza, a los que el Papa llamaba todas las tardes, la emoción se mezcla con los recuerdos.

El papa Francisco ha expresado a menudo su preocupación por la situación en Gaza, pidiendo la paz, el fin de la violencia y la protección de los civiles, especialmente de los niños. Pero este legado tiene un eco mezclado entre los palestinos que conocimos en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

"Vemos las noticias un poco menos. Con las noticias de Gaza, las masacres, las muertes de niños, nos estamos deprimiendo", explica a RFI el-Haj Hashem el-Salaimeh, un imán de la Ciudad Vieja, al enterarse de la muerte del Papa.

Llamado a la paz

El clérigo acogió con satisfacción el llamamiento del papa Francisco para detener el derramamiento de sangre en Gaza. "Era un amante y promotor de la paz. El mundo sale perdiendo cuando muere un hombre así. El odio y el caos ganan terreno. Que Dios se apiade de él", dice el imán.

Un poco más allá, cerca de la Basílica del Santo Sepulcro, Antón, un cristiano que vende regalos decorativos, comentaba con sarcasmo. Los llamamientos del Papa a Israel fueron tan bellos como inútiles.

"¿Escucha un león? No. ¿Y por qué no? Porque es fuerte. ¿Dónde está la paz? ¿Con quién estamos haciendo las paces? ¿Paz para quién?", se pregunta Anton.

Rami, que ha venido de Belén con su familia, comparte este sentimiento. "Para Semana Santa nos dan permisos. Pero vienen con condiciones que hay que cumplir antes de poder entrar y salir de Jerusalén.

Para volver, hay que sellar un documento. E incluso dentro de Cisjordania, no es fácil ir de una ciudad a otra. Nos quedamos en Belén desde que empezó la guerra".

Para Munther Isaac, palestino y párroco de la Iglesia luterana de Belén, el Pontífice fue un verdadero defensor de los palestinos.

Solidaridad del pontífice

"Para nosotros, los palestinos, su solidaridad y sincera preocupación por Palestina comenzó mucho antes de la guerra en Gaza", expresó

"En 2014, cuando vino a visitar Belén, nunca olvidaremos aquella icónica escena en la que el Papa bajó de repente de su coche y fue a rezar contra el muro de separación. Fue un momento que conmovió a todos los palestinos", agregó.

"El Papa llamaba todas las tardes a las 20:00, hora de Gaza. Todos hablábamos con él por turnos"

"A pesar de su apretada agenda y del deterioro de su salud, el Papa Francisco se ha tomado como una cuestión de honor llamar cada tarde a los cristianos del enclave palestino. Es un gesto imposible de olvidar", dijo Georges Anton, responsable de Cáritas en Gaza, a nuestra corresponsal especial en Jerusalén, Amira Souilem.

El Papa reconocía las voces y sabía sus nombres de pila. La llamada nocturna del Papa fue hasta ayer un momento clave en la vida de Georges Anton.

"El Papa llamaba todas las tardes a las 20:00, hora de Gaza. Todos nos turnábamos para hablar con él", dice George Anton.

"Cada vez que nos llamaba, nos decía: 'No tengan miedo. Están en mi corazón. Están en mis oraciones. Estoy con ustedes. Estaré con ustedes. Y recen por mí como yo rezo por ustedes´. ¿Puedes creerlo? El Papa Francisco nos estaba pidiendo que rezáramos por él. Gaza era tan esencial para su vida como el agua, como la comida. Necesitaba hablar con Gaza...", comenta.

Como otras 450 personas, George Anton se refugió con su mujer y sus tres hijas en la iglesia católica de Gaza. Con la amenaza cerniéndose sobre ellos, decidieron organizar una misa en honor del Papa Francisco el lunes por la noche.

"En la misa, nuestro párroco dijo que esperaba que el primer milagro del Papa Francisco -desde el cielo- fuera traer la paz a Gaza. La paz por la que luchó mientras estuvo en la tierra", insiste Georges Anton.

"Me gustaría pedir al mundo que mire a Gaza con los mismos ojos que el Papa Francisco. Los ojos del amor y la gratitud por el pueblo palestino, que tiene derecho a vivir con dignidad, independencia y paz.

Mucho más que un Papa, los cristianos de Gaza dicen que han perdido a uno de los suyos.

La noticia

La noticia de la muerte del Papa Francisco, que cayó por la mañana, escapó a la atención de muchos de los fieles que seguían congregados en la Basílica del Santo Sepulcro este Lunes Santo, como Joëlle, que había venido con otros peregrinos de Burkina Faso.

"Rezamos de todo corazón para que se recupere, para que el Señor le ayude a continuar su misión hasta el final", dijo a nuestra enviada especial en Jerusalén, Aabla Jounaïdi. "Es un Papa muy abierto al mundo, que quiere que todas las naciones se encuentren con Cristo. Que el Señor le acoja con la luz de su rostro".

En medio de las antiguas piedras de Jerusalén, la personalidad del Papa Francisco puede trascender las religiones.

Udi, un pintor del barrio judío de la Ciudad Vieja, estaba ocupado con sus pinceles cuando se enteró de la muerte del Papa.

"Normalmente, me siento, pinto e intento no preocuparme por las noticias. Esta vez, no sé, estaba mirando algo en mi teléfono cuando me llegó la noticia. Se me hundió el corazón y me sentí muy triste. Hay algo en él, su personalidad, su cara, esa luz. Eso es lo que más recuerdo", cuenta.

Con los ojos empañados y una sonrisa que lucha por contener las lágrimas, en la plaza frente al Santo Sepulcro, el padre Stéphane Milovitch habla del Papa, "su" Papa.

"Personalmente, tuve la suerte de poder organizar el encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé aquí, en el Santo Sepulcro. Fue un momento muy emocionante. Juntos rezaron el Padre Nuestro delante de la Tumba", recuerda a RFI.

A las puertas de la iglesia se encuentra la tienda de Fayez, que vende objetos litúrgicos. Barba larga, ojos claros, en la treintena y cierta emoción en la voz.

"Así es la vida... Estamos tristes porque los Papas suelen ser muy políticos, pero él tuvo más ternura con los palestinos que otros Papas, y espero que el próximo siga sus pasos", expresó.

A tiro de piedra, Hashem el-Selaymi, un comerciante palestino de la Ciudad Vieja, está ocupado haciendo cola para comprar chocolatinas de Pascua. Boicotea los medios de comunicación para no oír hablar de las muertes en Gaza. Se entera de la muerte del Papa por nosotros.

"Es un shock. El mundo ha perdido a una personalidad que llamaba a la paz. Como musulmán, quiero dar mi más sentido pésame a nuestros hermanos cristianos de todo el mundo. Me gustaría que tomaran un chocolate, como ofrenda en memoria del alma del Papa", insiste.

Una emoción que demuestra por sí sola hasta qué punto el Papa Francisco ha sido capaz de unir a las comunidades.

Este miércoles, en la Basílica del Santo Sepulcro, se celebrará una misa en homenaje al Papa Francisco.