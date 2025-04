Nuevo ministro de Exteriores sirio asiste al Consejo de Seguridad de la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria asistió el viernes a una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU después de izar la nueva bandera de su país en la sede del organismo internacional.

Fue la primera aparición pública de un alto funcionario del gobierno sirio en Estados Unidos desde la caída del presidente Bashar Assad en una ofensiva relámpago que los rebeldes realizaron en diciembre.

Asaad al-Shibani forma parte de la delegación de autoridades del nuevo gobierno de Damasco que viajó a Estados Unidos esta semana con la esperanza de recibir alivio de las duras sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados tras la brutal represión de Assad contra las protestas antigubernamentales ocurridas en 2011, que se convirtieron en una guerra civil.

Al-Shibani manifestó en sus declaraciones al Consejo de Seguridad: "Las políticas brutales de esa era profundizaron las divisiones, obligando a familias enteras a emigrar, dejando atrás sus esperanzas y sueños reducidos a cenizas. Sin embargo, hoy estoy aquí para representar a esa nueva Siria".

Su llegada marca un nuevo y sorprendente capítulo para el país devastado por la guerra, que ha pasado la mayor parte de las últimas décadas aislado y marginado del resto del mundo.

Marcando la llegada de una nueva Siria

La presencia de la nueva Siria fue evidente fuera de la sede de la ONU, mientras al-Shibani observaba cómo la bandera de tres estrellas, anteriormente utilizada por grupos de oposición, reemplazaba a la bandera de dos estrellas de la era Assad como emblema oficial del país.

Al-Shibani expresó: "Esta bandera no es un mero símbolo, sino una proclamación de una nueva existencia... que encarna un futuro que surge de la resiliencia y una promesa de cambio después de años de dolor".

Los miembros del Consejo de Seguridad, el organismo más poderoso de la ONU, dieron la bienvenida al nuevo ministro interino, diciendo que su asistencia es un "paso positivo" hacia una Siria más próspera. Sin embargo, muchos países y funcionarios de la ONU advirtieron que aún queda mucho por hacer para sanar las heridas del país.

"Siria ha pasado de un gobierno provisional a un gabinete nuevo, ampliado y más diverso", dijo al consejo Geir Pedersen, el enviado especial de la ONU para Siria. "Esta es una mejora respecto a lo anterior. Sin embargo, todavía no es un marco completamente inclusivo para la transición política. Y esto hace que muchos sirios se sientan inseguros sobre su lugar en la nueva Siria emergente".

Joyce Msuya, la jefa adjunta de asuntos humanitarios de la ONU, describió la situación sobre el terreno en Siria como una de las crisis humanitarias "más grandes del mundo", en la que casi tres cuartas partes de la población necesita asistencia, más de la mitad del país enfrenta la inseguridad alimentaria y al menos siete millones de personas desplazadas.

"Millones de refugiados y personas desplazadas internamente que han expresado su deseo de regresar a casa seguirán siendo disuadidas por la falta de servicios básicos y oportunidades de sustento", dijo Msuya, e instó a los miembros de la ONU a proporcionar los fondos básicos necesarios para abordar estos problemas.

Estados Unidos aún no reconoce al nuevo gobierno

Otros funcionarios sirios asistieron esta semana a reuniones en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, pero no se sabe si los funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump se reunirían con al-Shibani durante su visita.

Dorothy Shea, la embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, dijo el viernes en sus declaraciones que Estados Unidos "sigue vigilando de cerca las acciones de las autoridades interinas sirias", al tiempo que mantiene la esperanza de que el gabinete interino "represente un paso positivo".

Pero, agregó, Estados Unidos espera "ver acciones adicionales y el nombramiento de individuos más calificados y representativos para ocupar posiciones críticas".

La administración de Trump aún no reconoce oficialmente al actual gobierno sirio de Ahmad al-Sharaa, un antiguo insurgente islamista que lideró la ofensiva que derrocó a Assad. La administración republicana también ha mantenido las sanciones de la era Assad, aunque ha proporcionado el alivio temporal de algunas restricciones.

El grupo armado que lideró al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, sigue siendo una organización designada por Estados Unidos como terrorista.

"Aunque Siria ha abierto sus puertas a los estados y ha dado esperanza a su pueblo para que regrese, la carga de las sanciones continúa amenazando nuestra estabilidad, dijo Al-Shibani al Consejo de Seguridad.

"Cuando las organizaciones internacionales y las corporaciones buscan invertir y reconstruir nuestra economía, encuentran que estas sanciones que han expirado se interponen en el camino", agregó.

Dos miembros republicanos del Congreso de Estados Unidos, los representantes Marlin Stutzman de Indiana y Cory Mills de Florida, llegaron a Damasco la semana pasada en una visita no oficial organizada por un grupo sin fines de lucro sirio-estadounidense y se reunieron con al-Sharaa y otros funcionarios del gobierno.

Mills dijo a The Associated Press antes de reunirse con al-Sharaa que "en última instancia, será decisión del presidente" levantar las sanciones o no, aunque dijo que "el Congreso puede proporcionar asesoramiento".

Mills dijo más tarde a Bloomberg News que había hablado con al-Sharaa sobre las condiciones de Estados Unidos para aliviar las sanciones, las cuales incluyen garantizar la destrucción de las armas químicas remanentes de la era de Assad, coordinar la lucha contra el terrorismo, hacer un plan para tratar con milicianos extranjeros que lucharon junto a la oposición armada a Assad, y proporcionar garantías a Israel de que Siria no representaría una amenaza.

También dijo que al-Sharaa mencionó que Siria podría normalizar relaciones con Israel "en las condiciones adecuadas", sin especificar cuáles son tales condiciones.

Otros países occidentales se han acercado más rápidamente a las nuevas autoridades sirias. El jueves. el gobierno de Reino Unido levantó sanciones contra una docena de entidades sirias, como departamentos gubernamentales y medios de comunicación, y la Unión Europea ha comenzado a retirar sus sanciones.