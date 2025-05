La comunidad internacional condena el plan israelí de conquista en Gaza

La ONU, la Unión Europea, países como Francia y diferentes organizaciones han expresado su preocupación y condena por el plan israelí de conquista de Gaza, que señalan de violar el derecho internacional humanitario.

El ministro francés de Relaciones Exteriores Jean-Noël Barrot indicó que su país "condena firmemente" el plan israelí de conquista de la Franja de Gaza y su nueva campaña militar en el territorio palestino.

"Es inaceptable"; el gobierno israelí "viola el derecho humanitario", dijo el ministro en una entrevista en medios locales. "Lo urgente es un alto el fuego y el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, masivamente", agregó.

Principios humanitarios

Por su parte, el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) dijo que el proyecto del gobierno israelí de distribuir la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en centros controlados por el ejército es "fundamentalmente contrario a los principios humanitarios".

"No podemos y no queremos hacer algo que es fundamentalmente contrario a los principios humanitarios", indicó Jan Egeland, subrayando que "las agencias de las Naciones Unidas y todos los demás grupos humanitarios internacionales dijeron no a esa idea del gabinete israelí y del ejército israelí".

La Unión Europea también condenó el plan, pero con mesura. Un portavoz de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, declaró que la expansión de la "operación de las fuerzas israelíes en Gaza" resultará en "más heridos y sufrimientos para la población palestina. Instamos a Israel a ejercitar la máxima moderación".

El hambre que sufre la población gazatí es uno de los problemas urgentes que hay que atender, señala Sandra Barrilaro, portavoz de la coalición Flotilla de la Libertad, un movimiento que ha luchado para poner fin al bloqueo de Israel a Gaza. Ella denuncia las devastadoras consecuencias del bloqueo de la ayuda humanitaria.

"Nadie está accediendo a esa ayuda humanitaria desde el 2 de marzo, están viviendo en condiciones pésimas, sin casa, sin agua potable, con todo tipo de enfermedades, infectándose las heridas, hay enfermos crónicos muriendo, es una catástrofe humanitaria la que hay en Gaza y está provocada por Israel, el mundo está viendo lo que está haciendo Israel, no se puede ocultar eso", comentó.

Este lunes, el gabinete de seguridad israelí hizo saber que había adoptado un plan para ampliar la campaña militar en la Franja de Gaza, que incluye la "conquista" del enclave palestino y el control de los territorios tomados.

Dicho plan implicará, además, según el ejército, el desplazamiento interno de la mayoría de gazatíes.

Prácticamente todos los habitantes de la Franja, que cuenta con una población de 2.4 millones, se han tenido que desplazar varias veces desde que empezó la guerra en el territorio en octubre de 2023, con el ataque sorpresa del movimiento islamista Hamás en suelo israelí.