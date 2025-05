Ataques israelíes en Gaza matan a 60 personas, incluidos 22 niños, según el Ministerio de Salud

Ataques aéreos israelíes golpearon el norte y el sur de Gaza el miércoles y mataron al menos a 60 personas, incluidos 22 niños, según hospitales locales y funcionarios de salud, al día siguiente de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que "de ninguna manera" detendría la ofensiva de Israel en el territorio palestino antes de que Hamás sea derrotado.

Al menos 50 personas, incluidas 22 niños, murieron en los ataques en la zona de Jabaliya, en el norte de Gaza, según hospitales locales y el Ministerio de Salud de Gaza. Al menos otras diez personas murieron en la ciudad sureña de Jan Yunis, informó el Hospital Europeo .

Los ataques ocurrieron al día siguiente de que Hamás liberara a un rehén israelí-estadounidense, un gesto que algunos pensaron podría sentar las bases para un alto el fuego.

Pero Netanyahu dijo el martes que no detendría la guerra de Israel en Gaza, incluso si Hamás libera a sus rehenes, disminuyendo las esperanzas de una tregua.

El Ejército israelí declinó hacer comentarios sobre los ataques, pero había advertido a los residentes de Jabaliya que evacuaran a última hora de la noche del martes debido a la presencia de infraestructura miliciana en el área, incluidos lanzacohetes.

En Jabaliya, los equipos de rescate rompieron losas de concreto colapsadas usando herramientas manuales, iluminados solo por la luz de las cámaras de los celulares, para retirar los cuerpos de algunos de los niños asesinados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/ataque-en-gaza-2-ap-ap25134424871341-d2e3e408.jpg Palestinos lloran a niños de sus familias que murieron en ataques aéreos israelíes en Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, el miércoles 14 de mayo de 2025. Según los hospitales locales, los ataques mataron a 48 personas, incluidos 22 niños. (AP FOTO/JEHAD ALSHRAFI)

Israel amenaza con escalar operaciones en Gaza

En comentarios difundidos por la oficina de Netanyahu el martes, el primer ministro dijo que las fuerzas israelíes estaban a sólo unos días de una prometida escalada de fuerza y entrarían en Gaza "con gran fuerza para completar la misión. (...) Significa destruir a Hamás".

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamás mataron a 1,200 personas en una incursión en 2023 en el sur de Israel.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 52,800 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos de los muertos eran combatientes o civiles.

La ofensiva de Israel ha destruido vastas áreas del paisaje urbano de Gaza y ha desplazado al 90% de la población, a menudo múltiples veces.

Los ataques ocurrieron en medio de esperanzas de que la visita de Trump a Oriente Medio pudiera abrir paso a un acuerdo de alto el fuego o la renovación de la ayuda humanitaria a Gaza.

Francia condena el bloqueo israelí de ayuda humanitaria a Gaza

Expertos internacionales en seguridad alimentaria emitieron una severa advertencia a principios de esta semana sobre que la Franja de Gaza probablemente caerá en hambruna si Israel no levanta su bloqueo y detiene su campaña militar.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó enérgicamente la decisión de Netanyahu de bloquear la entrada de ayuda a Gaza como "una desgracia" que ha causado una gran crisis humanitaria.

"Lo digo con fuerza, lo que el gobierno de Benjamin Netanyahu está haciendo hoy es inaceptable", dijo Macron el martes por la noche en la televisión nacional TF1. "No hay medicinas. No podemos sacar a los heridos. Los médicos no pueden entrar. Lo que está haciendo es una desgracia. Es una desgracia".

Macron, quien visitó a palestinos heridos en el hospital de El Arish en Egipto el mes pasado, pidió reabrir la frontera de Gaza a los convoyes humanitarios. "Entonces, sí, debemos luchar para desmilitarizar a Hamás, liberar a los rehenes y construir una solución política", dijo.

Casi medio millón de palestinos enfrentan una posible inanición y viven en niveles "catastróficos" de hambre, mientras que 1 millón más apenas pueden obtener suficiente comida, según hallazgos de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, una autoridad internacional líder en la gravedad de las crisis de hambre.

Israel ha prohibido la entrada de alimentos, refugio, medicinas y cualquier otro producto al territorio palestino durante las últimas 10 semanas, mientras lleva a cabo oleadas de ataques aéreos y operaciones terrestres.

La población de Gaza, de alrededor de 2.3 millones de personas, depende casi por completo de la ayuda externa para sobrevivir porque la campaña militar de 19 meses de Israel ha eliminado la mayor parte de la capacidad de producir alimentos dentro del territorio.