El grupo Estado Islámico reivindica el primer ataque contra fuerzas sirias desde la caída de Assad

El grupo Estado Islámico ha reivindicado la responsabilidad de dos ataques en el sur de Siria, incluyendo uno contra las fuerzas gubernamentales que un monitor de la oposición describió como el primero contra el ejército sirio llevado a cabo por los extremistas desde la caída de Bashar al Assad.

El EI dijo en un comunicado emitido el jueves que en uno de los ataques, una bomba dirigida a un "vehículo del régimen apóstata" detonó, dejando siete soldados muertos o heridos.

Afirmó que el ataque ocurrió "el jueves pasado", o el 22 de mayo, en el área de al-Safa en el desierto de la provincia sureña de Sweida.

En un comunicado separado, el grupo señaló que otro ataque con bomba fue perpetrado esta semana en un área cercana, dirigido a miembros del Ejército Libre Sirio respaldado por Estados Unidos. Afirmó haber matado a un combatiente y herido a tres.

No hubo comentarios del gobierno sobre las afirmaciones. Un portavoz del Ejército Libre Sirio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, dijo que el ataque contra las fuerzas gubernamentales mató a un civil e hirió a tres soldados, describiéndolo como el primer ataque de este tipo reivindicado por el EI contra las fuerzas sirias desde que terminó el gobierno de 54 años de la familia Assad en diciembre.

El EI, que una vez controló grandes partes de Siria e Irak, se opone a la nueva autoridad en Damasco liderada por el presidente Ahmad al-Sharaa, quien anteriormente fungió como el jefe de la rama de Al Qaeda en Siria y libró batallas contra el EI.

En los últimos meses, el EI se ha atribuido la responsabilidad de ataques contra las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos y lideradas por kurdos, en el noreste.

Derrota del EI

El EI fue derrotado en Siria en marzo de 2019 cuando los combatientes de las FDS capturaron la última franja de tierra que los extremistas controlaban. Desde entonces, sus células durmientes han llevado a cabo ataques mortales, principalmente en el este y noreste de Siria.

En enero, los medios estatales informaron que los funcionarios de inteligencia en el gobierno sirio posterior a Assad frustraron un plan del EI para detonar una bomba en un santuario musulmán chií al sur de Damasco.

Al-Sharaa se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Arabia Saudí a principios de este mes, cuando el mandatario estadounidense dijo que Washington trabajaría para retirar las sanciones económicas paralizantes impuestas a Damasco desde los días de Assad.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado después de la reunión que Trump instó a al-Sharaa a reconocer diplomáticamente a Israel, "decir a todos los terroristas extranjeros que abandonen Siria" y ayudar a Estados Unidos a detener cualquier resurgimiento del grupo Estado Islámico.