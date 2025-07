La población israelí cuestiona la pausa 'táctica' para la entrada de ayuda en Gaza

Durante la noche del sábado al domingo se realizaron varios lanzamientos de ayuda desde aviones y ayer entraron algunos camiones en el enclave palestino. Esto no ha convencido a las organizaciones internacionales, para las que solo una apertura continua de los pasos fronterizos permitiría aliviar a la población de Gaza.

Reportaje de la corresponsal Aabla Jounaïdi

Para muchos israelíes sigue siendo difícil afrontar ciertas realidades, en particular la hambruna que azota Gaza.

"¿Hambruna? Se ve que reciben muchos camiones. ¡Es solo desinformación!", afirma un hombre entrevistado en Israel por RFI.

En esta opinión, el sexagenario lamenta la situación humanitaria en Gaza, que, según él, es indudablemente catastrófica. Aun así, este considera que decir que el Estado o el ejército israelí "se lo queda todo y no da nada es puro antisemitismo".

"Si el ejército israelí lleva a cabo una «pausa táctica», como la denominan las autoridades...; es porque se ve obligado por las circunstancias", lamenta Gabriel, otro hombre entrevistado por RFI.

"No quiero decir que haya que mejorar la imagen, pero hay que evitar que la imagen del país y del ejército se deteriore tanto, ya que la otra parte se las arregla muy bien para echarnos la culpa y les funciona.

Orador 1 Para ser sinceros, yo estoy... No estoy a favor. Eh, no porque... No quiero que los gazaouizan para comer, pero creo que es anormal que ella ya no necesite a nuestros rehenes, que al fin y al cabo son lo de menos, ¿no?

Aunque apoyan firmemente a su ejército, estos israelíes lamentan que la solución militar aún no haya dado sus frutos. «Es temporal... es para recuperar el control del discurso».