Un ministro israelí anuncia la reconstrucción de una colonia en Cisjordania ocupada

El ministro israelí de extrema derecha Bezalel Smotrich anunció el jueves que se reconstruirá la colonia de Sa Nur en Cisjordania, evacuada por Israel en 2005.

"Estamos corrigiendo el error de la expulsión", declaró el ministro de Finanzas, que acompañaba a un grupo de familias que se preparaban para instalarse en las ruinas de esta colonia situada en el norte del territorio palestino ocupado.

"Ya sabíamos en aquel entonces que, aunque lamentablemente se llevara a cabo la expulsión, algún día volveríamos a todos los lugares de los que fuimos echados. Eso vale para Gaza, y con más razón aún aquí", afirmó Smotrich.

Nuevas colonias

El gobierno israelí decidió en mayo "el desarrollo" de 22 nuevas colonias en Cisjordania ocupada, incluida Sa Nur, una decisión propuesta por Smotrich, líder del partido de extrema derecha Sionismo Religioso.

"Estamos llevando a cabo una revolución en materia de asentamientos y seguridad en Judea y Samaria (nombre que da Israel a Cisjordania) como no se había visto en décadas", afirmó el ministro en un comunicado.

Dos de las 22 colonias anunciadas, Homesh y Sa Nur, tienen un valor especialmente simbólico. Ubicadas en el norte de Cisjordania, en realidad se trata de reimplantaciones, ya que fueron evacuadas en 2005 como parte del retiro unilateral de Israel de la Franja de Gaza, decidido por el entonces primer ministro Ariel Sharon.

La colonización de Cisjordania continuó bajo todos los gobiernos israelíes, tanto de izquierda como de derecha, desde la conquista de este territorio en la guerra israelo-árabe de 1967, y se intensificó considerablemente bajo el actual ejecutivo, especialmente desde el inicio de la guerra provocada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.