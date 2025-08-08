Hamás califica de "crimen de guerra" el plan israelí para Gaza

El ejército israelí "tomará el control" de la ciudad de Gaza según un nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu, lo que desató una ola de críticas el viernes tanto dentro como fuera del país, incluyendo el movimiento islamista palestino Hamás. ( AFP / BASHAR TALEB )

El movimiento islamista palestino Hamás advirtió este viernes que el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza es un "nuevo crimen de guerra" y significará el "sacrificio" de los rehenes.

"La aprobación por parte del gabinete sionista de los planes para ocupar Ciudad de Gaza y evacuar a sus habitantes constituye un nuevo crimen de guerra que el ejército de ocupación desea cometer contra la ciudad y sus cerca de un millón de habitantes", reaccionó el movimiento islamista palestino.

"Esta aventura criminal costará caro y no será un viaje fácil" para el ejército israelí, añade el comunicado difundido en Telegram.

La decisión de ocupar Ciudad de Gaza, anunciada el viernes de madrugada tras una reunión del gabinete de seguridad del primer ministro israelí, "confirma que el criminal [primer ministro israelí Benjamín] Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus cautivos", dijo el grupo en un comunicado.

"Entienden que expandir la agresión significa sacrificarlos, revelando su imprudencia hacia la vida de los prisioneros con objetivos políticos que ya han fracasado", señala el movimiento islamista.

Los rehenes

Hamás mantiene en su poder a 49 rehenes, de los cuales 27 estarían muertos, desde su ataque sangriento el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Hamás y su grupo aliado Yihad Islámica difundieron tres videos de propaganda la semana pasada que conmocionaron a Israel y provocaron una condena internacional unánime.

En dos de los videos, aparecen dos rehenes muy delgados y debilitados, uno de ellos cavando su propia tumba en la oscuridad de un túnel.

En su comunicado Hamás afirma "que no escatimará esfuerzos para tomar todas las medidas necesarias para preparar el terreno para un acuerdo, incluyendo avanzar hacia un acuerdo global para liberar a todos los prisioneros de la ocupación de una sola vez, lograr un cese de la guerra y la retirada de las fuerzas de ocupación".