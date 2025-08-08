Las reacciones internacionales al plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza

El ejército israelí "tomará el control" de la ciudad de Gaza según un nuevo plan aprobado por el gabinete de seguridad del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, lo que desató una ola de críticas el viernes tanto dentro como fuera del país. ( AFP / BASHAR TALEB )

Desde Alemania, uno de los aliados más fieles de Israel, que suspenderá la exportación de armas a Israel que puedan usarse en la Franja de Gaza, hasta China, que denunció "acciones peligrosas", el plan israelí para tomar el control de Ciudad de Gaza ha provocado la condena internacional.

Estas son las primeras reacciones internacionales al proyecto presentado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y aprobado la madrugada del viernes por el gabinete de seguridad israelí.

El movimiento islamista palestino Hamás denunció un "nuevo crimen de guerra" que significará el "sacrificio" de los rehenes que tiene cautivos en el enclave palestino.

ONU

El plan del gobierno israelí "debe detenerse de inmediato", urgió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.

Este plan "va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, de la realización de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación", añadió.

Alemania

Alemania dio un giro a su política con respecto a Israel al decidir suspender las exportaciones de armas que este país podría utilizar en la Franja de Gaza.

"Cada vez más difícil de entender" cómo el plan militar israelí ayudaría a lograr objetivos legítimos, dijo el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz al hacer pública la decisión de Berlín.

La Unión Europea

"El gobierno israelí debe dar marcha atrás en su decisión de prolongar su operación militar en Gaza", declaró la jefa del ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen. "Es necesario un alto el fuego de forma inmediata", afirmó.

Reino Unido

"La decisión del gobierno israelí de intensificar su ofensiva en Gaza es un error, y le instamos a reconsiderar su decisión de inmediato", declaró el primer ministro británico Keir Starmer.

"Esta acción no contribuirá en nada a poner fin al conflicto ni a lograr la liberación de los rehenes. Solo provocará más masacres", estimó.

Jordania

El rey Abdalá II de Jordania expresó su "rechazo categórico" al plan israelí, que "socava la solución de dos Estados y los derechos del pueblo palestino", en una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmud Abás.

Bélgica

Bélgica anunció que convocó a la embajadora de Israel.

"El objetivo es claramente mostrar nuestro total desacuerdo con esta decisión", explicó el ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot.

España

"Condenamos con firmeza la decisión del gobierno israelí de escalar en la ocupación militar de Gaza. Solo provocaría más destrucción y sufrimiento. Urge un alto el fuego permanente, la entrada masiva e inmediata de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes", declaró el Ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.

China

China expresó "serias preocupaciones" sobre el plan de Israel y le instó a "cesar de inmediato sus acciones peligrosas".

"Gaza pertenece al pueblo palestino y es una parte inseparable del territorio palestino", reaccionó la cancillería china.

Arabia Saudita

Arabia Saudita "condena categóricamente la continuación de los crímenes de hambruna, las prácticas brutales y la limpieza étnica contra el pueblo hermano palestino".

Turquía

El canciller turco instó a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades con el fin de impedir la aplicación" del plan israelí que "pretende desplazar por la fuerza a los palestinos de su propia tierra, haciendo Gaza inhabitable".

Suiza

"La intensificación de las hostilidades corre el riesgo de agravar aún más la ya catastrófica situación humanitaria", declaró el Ministerio de Exteriores suizo.

Egipto

La cancillería egipcia condenó "en los términos más enérgicos" el plan israelí.