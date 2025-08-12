La UE, Reino Unido y Japón instan a tomar medidas contra la "hambruna" en Gaza

Un niño palestino sonríe mientras descansa en un contenedor de agua que transporta en el calor sofocante en el área de Mawasi de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de agosto de 2025. ( AFP )

La Unión Europea, Reino Unido y Japón pidieron el martes una acción urgente para detener la "hambruna" en la Franja de Gaza, dijeron en un comunicado este martes.

"El sufrimiento humanitario en Gaza ha alcanzado niveles inimaginables. La hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos", según una declaración conjunta firmada por la Unión Europea y los ministros de relaciones exteriores de 24 países, incluidos entre otros Canadá, Australia y Suiza.

Los firmantes instan a Israel a "autorizar todos los convoyes de ayuda humanitaria de las ONG internacionales y levantar los obstáculos que impiden la intervención de los trabajadores humanitarios".

Esta declaración está firmada por la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y por los ministros de Relaciones Exteriores de 17 Estados miembros, entre ellos Francia, pero no Alemania.

El ataque de Hamás

Los Veintisiete se muestran especialmente divididos sobre la actitud que adoptar hacia Israel desde el inicio de su guerra en Gaza contra Hamás, en respuesta al ataque sin precedentes perpetrado el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí por este movimiento islamista palestino.

Varios países, entre ellos Alemania, insisten en el derecho de Israel a defenderse, en el respeto del derecho internacional, mientras que otros, como España, denuncian un "genocidio" contra los palestinos de Gaza.

Berlín, sin embargo, dio el viernes un giro importante al anunciar la suspensión de las exportaciones de armas que Israel podría utilizar en Gaza.