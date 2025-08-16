Defensa civil de Gaza anuncia 22 muertos por tiroteos y ataques israelíes

Israel declaró que se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados vecinos con el objetivo de derrotar a Hamás ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa civil local informó el sábado de la muerte de 22 palestinos, incluidos niños, en la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, devastada por más de 22 meses de guerra.

El portavoz de la Defensa civil, Mahmud Basal, declaró a AFP que un barrio de Ciudad de Gaza fue sometido a bombardeos durante casi una semana.

"Estimamos que más de 50,000 personas permanecen en el barrio de Zeitun, la mayoría sin agua ni comida", señaló, acusando a Israel de "limpieza étnica" en ese barrio y el vecino de Tal al Hawa.

"Nuestros equipos no tienen acceso a los heridos", añadió.

Las víctimas

Según Basal, 22 palestinos -incluidos varios niños- fallecieron por disparos y ataques aéreos del ejército israelí en el enclave. Nueve de ellos murieron cerca de dos centros de distribución de ayuda humanitaria en el sur y el norte del territorio.

Otros seis, entre ellos tres niños, fallecieron en dos ataques contra el campo de refugiados de Bureij (centro) y la zona de al Mawassi (sur).

El vocero volvió a alertar sobre las operaciones del ejército israelí en Ciudad de Gaza.

"Los residentes no tienen dónde refugiarse. La situación es catastrófica", advirtió.

Gasan Kashko, de 40 años y residente de Ciudad de Gaza, vive con su familia en una escuela donde se han refugiado otras personas desplazadas.

"Olvidamos lo que es el sueño. Los ataques aéreos y los disparos de tanques no paran. Ya no tenemos ni comida ni agua potable", dijo por teléfono a AFP.

Una fuente del Ministerio del Interior del gobierno de Hamás declaró que "el ocupante continúa una operación militar terrestre en las zonas de Zeitun y Tal al Hawa".

El ejército israelí destruyó "decenas de casas y carreteras", según Gasan.

Israel declaró que se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar al movimiento islamista palestino Hamás y liberar a los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.