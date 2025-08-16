Francia insta a Israel a abandonar su plan de asentamientos en Cisjordania

Un ministro israelí a pidió el jueves acelerar un proyecto clave de construcción de 3,400 viviendas en Cisjordania y anexar este territorio palestino ocupado por Israel. ( FUENTE EXTERNA )

Francia pidió el sábado a Israel "abandonar (su) proyecto" de construir 3,400 viviendas en Cisjordania, lo que "constituye una grave violación del derecho internacional", indicó el Ministerio francés de Relaciones Exteriores.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Unos tres millones de palestinos viven allí, junto a unos 500,000 israelíes instalados en colonias, consideradas ilegales según el derecho internacional.

"Francia condena con la mayor firmeza la decisión de las autoridades israelíes de validar el proyecto de asentamiento E1, que prevé la construcción de más de 3,000 viviendas al este de Jerusalén", señaló un portavoz del ministerio.

Proyecto de construcción

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, respondía así a los anuncios de varios países de reconocer un Estado palestino ante el rechazo de Israel de detener la guerra en la Franja de Gaza, cuya población está sumida en un desastre humanitario.

Este proyecto de asentamiento "partiría Cisjordania en dos y atentaría gravemente contra la solución de dos Estados, la única capaz de garantizar una paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos", denunció la cancillería francesa.

Francia añadió que "permanece movilizado junto a sus socios europeos para aumentar la presión sobre Israel con el fin de poner fin a la colonización, incluso mediante nuevas sanciones contra los individuos y entidades responsables de la colonización".