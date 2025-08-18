Irán advierte que la guerra con Israel puede reanudarse "en cualquier momento"

Iraníes participan en una ceremonia del Día de Arbaeen que marca el final del 40º día después del día sagrado chiita de Ashura, en Teherán, Irán, el 14 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

El primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, advirtió el lunes que una nueva guerra con Israel podría reanudarse "en cualquier momento", más de dos meses después de un sangriento conflicto.

El 13 de junio, Israel lanzó un ataque sorpresa contra el territorio iraní, donde realizó centenares de bombardeos especialmente contra sitios militares y nucleares, y mató a científicos relacionados con el programa nuclear iraní y a altos mandos militares.

Irán respondió con disparos de misiles y drones contra Israel y atacó la más importante base estadounidense de Oriente Medio en Catar.

Estados Unidos, que también bombardeó el 22 de junio sitios nucleares en Irán, anunció un cese de hostilidades el 24 de junio.

"Debemos estar dispuestos en todo momento a la confrontación. Hoy no estamos ni siquiera en una situación de cese el fuego, lo que hay es un cese de hostilidades", declaró Aref.

Irán "prepara planes para lo peor", dijo antes Yahya Rahim Safavi, consejero militar del guía supremo iraní Ali Jamenei, citado el domingo por el diario Shargh.

Listos para un nuevo enfrentamiento

Desde el cese el fuego, responsables y comandantes militares iraníes afirman que el país está listo para un nuevo enfrentamiento, sin que se busque la guerra.

Más de mil personas murieron en Irán durante el conflicto de junio, según las autoridades iraníes. Israel registró 28 muertos.

Las potencias occidentales e Israel acusan a Irán, que desmiente, de buscar dotarse del arma nuclear.