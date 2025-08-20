×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Medio Oriente

Israel tiene "trabajo" por delante para ganarse a la juventud occidental, dice Netanyahu

"Si me está diciendo que hay trabajo por hacer con la generación Z y en todo Occidente, sí", comentó el primer ministro israelí.

    Expandir imagen
    Israel tiene trabajo por delante para ganarse a la juventud occidental, dice Netanyahu
    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronuncia un discurso durante la recepción del Día de la Independencia de Estados Unidos organizada por Newsmax en el Hotel Waldorf Astoria de Jerusalén. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL)

    Israel tiene "trabajo" por delante para ganarse a los jóvenes en Occidente, en un momento en que las encuestas muestran un desplome del apoyo, admitió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a un pódcast británico emitido el miércoles.

    Las protestas contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza se han vuelto cada vez más comunes en las capitales occidentales y atraen a un gran número de jóvenes.

    Resultados de encuesta

    Una encuesta reciente de Gallup mostró que solo el 6 % de las personas entre 18 y 34 años en Estados Unidos tenía una opinión favorable de Netanyahu, y solo el 9 % aprobaba la acción militar de Israel en Gaza.

    En el pódcast "Triggernometry", se le preguntó a Netanyahu si Israel podría perder el respaldo de los gobiernos occidentales una vez que la generación Z -los nacidos entre 1997 y 2012 aproximadamente- asumiera el poder.

    "Si me está diciendo que hay trabajo por hacer con la generación Z y en todo Occidente, sí", respondió.

    Sin embargo, Netanyahu afirmó que la oposición a Israel entre los miembros de la generación Z se debe a una "gran campaña, organizada y sistemática, financiada para acabar con los elementos tradicionales de apoyo a Israel".

    La guerra fue desencadenada cuando combatientes de Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre y mataron a 1,219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos israelíes.

    La ofensiva israelí en Gaza ha matado al menos a 62,122 palestinos, también en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.