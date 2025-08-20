Israel tiene "trabajo" por delante para ganarse a la juventud occidental, dice Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronuncia un discurso durante la recepción del Día de la Independencia de Estados Unidos organizada por Newsmax en el Hotel Waldorf Astoria de Jerusalén. ( EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL )

Israel tiene "trabajo" por delante para ganarse a los jóvenes en Occidente, en un momento en que las encuestas muestran un desplome del apoyo, admitió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a un pódcast británico emitido el miércoles.

Las protestas contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza se han vuelto cada vez más comunes en las capitales occidentales y atraen a un gran número de jóvenes.

Resultados de encuesta

Una encuesta reciente de Gallup mostró que solo el 6 % de las personas entre 18 y 34 años en Estados Unidos tenía una opinión favorable de Netanyahu, y solo el 9 % aprobaba la acción militar de Israel en Gaza.

En el pódcast "Triggernometry", se le preguntó a Netanyahu si Israel podría perder el respaldo de los gobiernos occidentales una vez que la generación Z -los nacidos entre 1997 y 2012 aproximadamente- asumiera el poder.

"Si me está diciendo que hay trabajo por hacer con la generación Z y en todo Occidente, sí", respondió.

Sin embargo, Netanyahu afirmó que la oposición a Israel entre los miembros de la generación Z se debe a una "gran campaña, organizada y sistemática, financiada para acabar con los elementos tradicionales de apoyo a Israel".

La guerra fue desencadenada cuando combatientes de Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre y mataron a 1,219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos israelíes.

La ofensiva israelí en Gaza ha matado al menos a 62,122 palestinos, también en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.