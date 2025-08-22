Hamás exige apertura de pasos fronterizos después de que la ONU declara hambruna en Gaza

Palestinos protestan contra la actual guerra entre Israel y Hamás y el bloqueo israelí de la Franja de Gaza en la ciudad de Gaza, el 21 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

Hamás exigió este viernes el fin la apertura inmediata de los pasos fronterizos en la Franja de Gaza, después de la principal autoridad en seguridad alimentaria respaldada por la ONU declarara que hay hambruna en este territorio palestino.

Acción inmediata

El movimiento islamista palestino que gobierna Gaza pidió "una acción inmediata de la ONU y del Consejo de Seguridad para detener la guerra y levantar el bloqueo" y exigió que se abran los pasos fronterizos "sin restricciones para permitir la entrada urgente y continua de alimentos, medicinas, agua y combustible".

Hamás añadió que el hecho de que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) declarara la presencia de hambruna confirma "la catástrofe humanitaria" presente en el territorio palestino y acusó a Israel de usar el hambre como "arma de guerra".