×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Irán
Irán

Irán dice que mató a seis miembros de un grupo relacionado con Israel

Durante un intenso tiroteo con terroristas en la provincia de Sistán y Baluchistán, seis de los atacantes murieron y dos fueron detenidos, anunció la agencia de noticias IRNA

    Expandir imagen
    Irán dice que mató a seis miembros de un grupo relacionado con Israel
    Las fuerzas iraníes mataron a seis miembros de un grupo calificado de "terrorista" vinculado a su enemigo acérrimo Israel. (AFP)

    Las fuerzas iraníes mataron a seis miembros de un grupo calificado de "terrorista" vinculado a su enemigo acérrimo Israel durante una operación en el sureste del país, anunció el sábado un medio estatal.

    "Durante un intenso tiroteo con terroristas en la provincia de Sistán y Baluchistán, seis de los atacantes murieron y dos fueron detenidos", anunció la agencia de noticias IRNA, citando un comunicado de los servicios de inteligencia iraníes.

    • El lugar exacto del ataque y su fecha no fueron precisados.

    "Los documentos disponibles indican la naturaleza sionista [Israel, N. de la R.]" del grupo, que buscaba atacar "uno de los centros vitales en el este del país", agregó IRNA, sin dar más detalles.

    La agencia indicó que "el equipo operativo principal" del grupo estaba integrado por "siete terroristas no iraníes", cuya nacionalidad no fue precisada.

    Dos oficiales del servicio de inteligencia provincial y un policía resultaron heridos, agregó.

    Más

    • Región pobre y fronteriza con Pakistán y Afganistán, Sistán y Baluchistán experimenta con frecuencia enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, rebeldes de la minoría baluchí, grupos sunitas radicales y también traficantes de droga.
    • Irán dice que se registran asiduamente en esta provincia  emboscadas sangrientas contra policías y miembros de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.