Ucrania suaviza ley marcial y hombres de entre 18 a 22 años ya pueden salir del país

Hasta ahora desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, los hombres de 18 a 60 años tenían prohibido salir de Ucrania, salvo excepciones

    Ucrania suaviza ley marcial y hombres de entre 18 a 22 años ya pueden salir del país
    La primera ministra de Ucrania Yulia Sviridenko hizo el anuncio a través de Telegram. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades ucranianas anunciaron el martes que los hombres de entre 18 y 22 años podrán salir del país hacia el extranjero, un aligeramiento de la ley marcial en vigor por la invasión rusa.

    Hasta ahora desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, los hombres de 18 a 60 años tenían prohibido salir de Ucrania, salvo excepciones.

    Miles de ellos tratan de hacerlo ilegalmente  cada año, a veces arriesgando su vida.

    "Los hombres de entre 18 y 22 años podrán cruzar la frontera sin trabas durante la ley marcial", anunció en Telegram la primera ministra Yulia Sviridenko. 

    • Según ella, esta  decisión se aplica a "todos los ciudadanos de las edades mencionadas", inclusive los "que están en la actualidad en el extranjero" y pueden regresar a Ucrania y volver a salir   libremente.

    "Queremos que los  ucranianos mantengan  en la medida de lo posible sus lazos con Ucrania", añadió Sviridenko.

    Más de 5.6 millones de ucranianos se refugiaron en el extranjero, la gran mayoría en Europa, según cifras de la ONU.

