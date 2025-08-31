Once empleados de Naciones Unidas arrestados por hutíes en Yemen, confirma emisario de la ONU

Ciudadanos de Yemen se han manifestado en contra de Israel en Saná, la capital gobernada por los hutíes. ( FUENTE EXTERNA )

Los rebeldes hutíes detuvieron a 11 empleados de la organización tras haber allanado las instalaciones de la ONU el domingo, informó el enviado de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg,.

"Condeno enérgicamente la nueva ola de detenciones arbitrarias de personal de la ONU ocurrida hoy en Saná y Hodeida (...) así como el allanamiento forzoso a las instalaciones de la ONU y la confiscación de sus bienes. Al menos 11 miembros del personal de la ONU fueron detenidos", declaró Grundberg en un comunicado, en el que exigió la liberación inmediata e incondicional.

No hubo por ahora comentarios de las autoridades hutíes sobre estos allanamientos, pero en otras ocasiones han detenido a empleados internacionales de agencias de ayuda.

Los hutíes detuvieron 23 empleados de Naciones Unidos, algunos desde 2021 y 2023, añadió. En enero, los rebeldes hutíes detuvieron a 8 empleados de Naciones Unidas.

En un comunicado transmitido a AFP previamente, el Programa Alimentario Mundial (PAM) había indicado que las oficinas de esta agencia de la ONU en Saná "fueron tomadas por las fuerzas de seguridad locales que detuvieron a un miembro del personal, y se registran informaciones de más detenciones (del personal del PAM) en otras regiones".

Añadió que es "urgente buscar información" de las autoridades hutíes, que tomaron la capital Saná en 2014 y ahora controlan amplias partes de Yemen.

El comunicado del PAM indicó que "la arbitraria detención de personal humanitario es inaceptable. El cuidado y la seguridad del personal es esencial para llevar a cabo el trabajo humanitario que salva vidas".

Tras los bombardeos israelíes el jueves en Saná que mataron a altos responsables de los hutíes apoyados por Irán, entre ellos a su primer ministro, una fuente yemení de seguridad dijo a AFP que las autoridades hutíes detuvieron a decenas de personas en Saná y otras áreas "bajo la sospecha de colaborar con Israel".

Una década de guerra civil ha sumido a Yemen en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de la mitad de la población con necesidad de ayuda.