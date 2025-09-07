Israel anuncia la destrucción de otro edificio de viviendas en Gaza tras emitir orden de evacuación

Una escena de la destrucción de Gaza, este domingo 7 de agosto, en medio de operaciones continuas del ejército de Israel. ( FUENTE EXTERNA )

El ejército israelí afirmó el domingo que bombardeó otro edificio habitacional en la ciudad de Gaza tras pedir la evacuación.

"Hace poco tiempo, el ejército bombardeó un edificio muy alto utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de Ciudad Gaza", afirmó un comunicado militar.

El portavoz de la Defensa civil del territorio palestino, Mahmud Bassal, dijo a AFP que este edificio fue "bombardeado por la aviación israelí" y que "no hubo heridos".

El ejército israelí había emitido horas antes una nueva orden de evacuación para una torre residencial de gran altura en Ciudad de Gaza antes de bombardear el edificio, como ya lo hizo el viernes y el sábado, cuando destruyó dos inmuebles similares en la ciudad.

El portavoz en lengua árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, dijo en un comunicado de prensa que la fuerza armada "atacará el edificio pronto debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás dentro o en sus cercanías".

Se trata de la Torre Al Roya, que estaba bajo advertencia de ataque desde el sábado pero que no ha sido bombardeada hasta el momento.

El ejército, sin embargo, demolió otros dos altos edificios de vivienda en la ciudad entre viernes y sábado.

"Por su seguridad, deben evacuar el edificio inmediatamente y moverse hacia el sur hacia la zona humanitaria en Al Mawasi" en el área de Jan Yunis, en el sur de Gaza, agregó Adraee.

Mientras tanto, el ejército israelí avanza hacia Ciudad de Gaza, aumentando la presión sobre el grupo islamista armado Hamás.

"Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores", dijo este domingo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a sus ministros, al inicio de una reunión semanal del Gobierno.

Israel no ha anunciado públicamente aún el inicio de su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, pero sus tropas han intensificado los bombardeos y las operaciones en la zona durante semanas.

Según el ejército israelí, las torres residenciales destruidas eran utilizadas por Hamás para "vigilar" a las tropas israelíes, pero el grupo palestino lo niega.