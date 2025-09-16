×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Israel
Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el "éxito" de dos ataques aéreos contra Israel

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, hizo un "llamamiento a todos los miembros de la nación árabe e islámica" a que intercedan por los palestinos de la Franja de Gaza

  • Europa Press - Twitter
Expandir imagen
Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el éxito de dos ataques aéreos contra Israel
El portavoz militar hutí, Yahya Sari. (FUENTE EXTERNA)

Las milicias rebeldes hutíes de Yemen han afirmado este martes haber realizado dos operaciones militares contra Israel, una contra Yafa, en el oeste de Israel, y otra contra Eilat, en el sur, horas después de que el Ejército israelí identificase un misil y se activasen las alarmas en varias zonas del país.

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar cualitativa utilizando un misil balístico hipersónico contra un objetivo sensible del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa", próxima a Tel Aviv, ha afirmado a través de Telegram el portavoz militar hutí, Yahya Sari, que ha celebrado el éxito de la operación en provocar la huida a refugios de los habitantes.

Asimismo, ha afirmado que la fuerza de drones hutí ha realizado "exitosamente" otra operación contra el aeropuerto de Ramon, en Eilat, en el extremo sur de Israel.

RELACIONADAS

Sari ha realizado también un "llamamiento a todos los miembros de la nación árabe e islámica" a que intercedan por los palestinos de la Franja de Gaza ante los ataques israelíes, advirtiendo de que "esta brutal y criminal agresión se extenderá a diversos países a menos que los pueblos y los Estados se movilicen".

El comunicado de los rebeldes hutíes ha llegado después de que las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) hayan asegurado haber interceptado un misil lanzado desde territorio yemení, tras afirmar que se habían activado las alertas en "varias áreas del país".

Horas antes, el Ejército israelí ha atacado Yemen en respuesta a los "reiterados ataques de los hutíes contra territorio israelí, en los que se han desplegado drones y misiles tierra-tierra", según ha explicado.

"El régimen hutí, bajo la dirección y financiación de Irán, busca perjudicar a Israel y sus aliados. Explota el espacio marítimo para ejercer su fuerza y realizar actividades terroristas contra buques mercantes que transitan las zonas internacionales de navegación", afirmó.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • YEMEN
  • Israel
  • Compartir por Twitter

La agencia de noticias privada líder en España.