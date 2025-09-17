HRW acusa a Israel de haber desplazado por la fuerza a habitantes del sur de Siria

HRW señaló que había entrevistado a habitantes de la zona de Kuneitra, en el sur de Siria, examinado imágenes y analizado fotos satelitales para corroborar sus testimonios. ( AFP/DELIL SOULEIMAN )

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó el miércoles a Israel de desplazar por la fuerza a habitantes del sur de Siria, en un área que las autoridades israelíes quieren desmilitarizar.

"Las fuerzas israelíes que ocupan partes del sur de Siria desde diciembre de 2024 han cometido una serie de abusos contra los habitantes, incluidos desplazamientos forzados, lo que constituye un crimen de guerra", afirmó HRW en un comunicado.

Israel ha realizado cientos de ataques contra posiciones militares en la vecina Siria desde que una coalición de islamistas derrocó a Bashar al Asad el 8 de diciembre de 2024, tras casi 14 años de guerra civil.

Desde entonces, el país está gobernado por un Ejecutivo interino liderado por Ahmed al Sharaa, un islamista de línea dura en su juventud que ha ablandado sus posturas.

Con sus acciones en el sur de Siria, Israel afirma que quiere evitar que el arsenal del régimen caiga en manos de las nuevas autoridades islamistas.

El ejército israelí también penetró en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, en el límite con la parte de la meseta siria ocupada por Israel, y sus fuerzas suelen efectuar incursiones en el sur de Siria, donde ocupan algunas posiciones.

Habitantes de la zona

HRW afirmó que "las fuerzas israelíes han confiscado y demolido casas, impedido que los habitantes accedan a sus bienes y medios de subsistencia y detenido arbitrariamente a habitantes que han trasladado a Israel".

La ONG, con sede en Nueva York, señaló que había entrevistado a habitantes de la zona de Kuneitra, en el sur de Siria, examinado imágenes y analizado fotos satelitales para corroborar sus testimonios.

Consultado por HRW, el ejército israelí afirmó que operaba en el sur de Siria "para proteger a los ciudadanos" israelíes y que sus operaciones se habían hecho "conforme al derecho internacional".

Siria declaró el martes que trabaja con Estados Unidos para llegar a un "acuerdo de seguridad" con Israel.

Este anuncio se enmarca en un plan apoyado por Estados Unidos y Jordania para pacificar el sur de Siria, donde el pasado mes de julio se registraron violentos enfrentamientos entre habitantes sunitas y de la minoría drusa en la región de Sueida.

Israel intervino militarmente en la zona afirmando que actuaba para proteger a la comunidad drusa. Un responsable militar sirio dijo el martes que las fuerzas sirias habían retirado sus armas pesadas del sur de Siria.