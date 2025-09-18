Tanques y aviones israelíes bombardean Ciudad de Gaza y el éxodo de palestinos continúa

Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Tanques y aviones de combate israelíes siguieron bombardeando este jueves Ciudad de Gaza, obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino sumido en casi dos años de guerra.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó esta contienda.

El conflicto entre Israel y Hamás ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el estrecho territorio.

Una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias, según periodistas de AFP.

Los militares israelíes anunciaron la apertura de "una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din", que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja.

No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía (09H00 GMT). Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

"Dios mío, envía un misil"

"Multitudes por todas partes, el estruendo de las explosiones, mujeres y hombres llorando y gritando mientras caminan, cargados con sus pertenencias", relató Shadi Jawad, de 47 años, que huyó de su casa el miércoles con su familia.

En el camino, dice que alzó los ojos al cielo y rezó: "Dios mío, envía un misil para llevarnos y aliviar nuestro sufrimiento".

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que "la incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza están provocando nuevas oleadas de desplazamientos, lo que obliga a familias traumatizadas a refugiarse en una zona cada vez más reducida e inadecuada para la dignidad humana".

"Los hospitales, ya desbordados, están al borde del colapso, ya que la escalada de violencia bloquea el acceso e impide a la OMS entregar suministros vitales", agregó.

El director del hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, indicó que recibió en su centro a 33 personas muertas el jueves por los bombardeos israelíes.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden a la AFP verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, afirmó el martes que "se está produciendo un genocidio en Gaza". Israel rechazó "categóricamente" ese informe "sesgado y mentiroso".

España anunció que investigará las "graves violaciones" de derechos humanos cometidas en Gaza para cooperar con la Corte Penal Internacional, que emitió órdenes de arresto contra funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra.

Veto de EEUU

La ofensiva israelí en Ciudad de Gaza ha sido ampliamente condenada en el mundo.

Pese a la presión internacional para poner fin a la guerra, Estados Unidos, aliado de Israel, volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en Gaza.

Durante su ataque el 7 de octubre de 2023, combatientes islamistas mataron en Israel a 1,219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército israelí.

La campaña de represalia israelí ha matado al menos a 65,141 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud de ese territorio gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.

El ejército israelí anunció el jueves la muerte en combate de cuatro soldados en el sur, lo que eleva a 472 el número de soldados israelíes muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre el 27 de octubre de 2023.

La guerra también disparó las tensiones en el resto de la región.

El jueves, el ejército recomendó a las autoridades israelíes que suspendieran la ayuda procedente de Jordania para Gaza tras un ataque en el que murieron dos soldados israelíes en el paso fronterizo de Allenby, entre Cisjordania -ocupada por Israel desde 1967- y Jordania.

Jordania, que condenó el ataque, indicó que su autor era un jordano que conducía un camión con ayuda humanitaria para el territorio palestino. Por su parte, Israel señaló que las dos víctimas eran soldados de su ejército.