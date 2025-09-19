×
Abás Araqchi

Irán denuncia "presión injusta" tras reimposición de sanciones en su contra

Esta declaración se produjo poco después de que la OIEA aprobara la reimposición de sanciones contra su país por su programa nuclear

    Expandir imagen
    Irán denuncia presión injusta tras reimposición de sanciones en su contra
    El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, asiste a una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, en el Palacio Al Tahrir en El Cairo, Egipto, el 9 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/MOHAMED HOSSAM)

    El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, denunció el viernes la "presión injusta" sobre su país durante una conversación telefónica con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

    Irán "rechaza cualquier acción política y cualquier presión injusta que pueda provocar una escalada de tensiones", dijo el jefe de la diplomacia iraní.

    Esta declaración se produjo poco después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la reimposición de sanciones contra su país por su programa nuclear.

    Reino Unido, Francia y Alemania, signatarios de un acuerdo de 2015 conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) destinado a impedir que Teherán obtenga armas nucleares, alegan que Irán ha roto sus compromisos en el marco del tratado y promovieron esta acción.

    El acuerdo duramente conseguido quedó en ruinas cuando Estados Unidos se retiró en 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump, y volvió a imponer sanciones a Irán.

    "La responsabilidad total de las consecuencias de esta acción (...) recae en Estados Unidos y los tres países europeos", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.

    Políticas ilegales

    Los gobiernos europeos "aún no han demostrado independencia y han seguido las políticas unilaterales e ilegales de Estados Unidos", añadió.

    Las potencias occidentales han acusado durante mucho tiempo a Teherán de tratar de obtener armas nucleares, una afirmación que Irán niega.

