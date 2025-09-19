El futuro de los palestinos dominará Asamblea General de la ONU

La catástrofe humanitaria que está devastando el pequeño territorio palestino dominará los debates en el evento de la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 140 líderes mundiales se reunirán en Nueva York la próxima semana para la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año estará dominada por el futuro de los palestinos y Gaza.

Un líder mundial que se perderá la reunión es Mahmud Abás, el presidente palestino, a quien Washington negó la visa estadounidense para asistir junto con sus funcionarios.

La Asamblea General autorizó este viernes a Abás a participar por video en la cita anual de jefes de Estado y de gobierno.

Debates del evento

La catástrofe humanitaria que está devastando el pequeño territorio palestino dominará los debates en el evento, dos años después del inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Arabia Saudita y Francia copresidirán reuniones desde el lunes sobre el futuro de la llamada "solución de dos Estados", que busca que ambas partes existan en paz una al lado de la otra.

Se espera que esta reunión vea el reconocimiento formal de un Estado palestino por parte de varios países, especialmente Francia, tras la abrumadora adopción la semana pasada por parte de la Asamblea General de un texto que apoya un futuro Estado palestino, aunque sin Hamás en el poder.

El analista del International Crisis Group, Richard Gowan, lo llamó un gesto "simbólico" que podría tener un significado real "si los países que reconocen Palestina continúan con pasos adicionales para intentar presionar a Israel a terminar su campaña en Gaza".

Gowan advirtió sobre represalias israelíes y un riesgo de "escalada" por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se dirigirá a la Asamblea General y ha asegurado firmemente que no habrá un Estado palestino mientras él esté en el poder.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, se ha opuesto al reconocimiento.

Todas las miradas estarán puestas en el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando Abás hable en la reunión, que paraliza gran parte de Manhattan cada año mientras los convoyes y escoltas de seguridad fuertemente armados recorren la ciudad.

Trump hizo fuertes recortes a la ayuda exterior de Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca, golpeando a las agencias de la ONU mientras crecen las necesidades humanitarias.

Naciones Unidas, sumida en una profunda crisis financiera y con las guerras en curso, celebró discretamente su 80 aniversario mientras se defendía de críticas sobre su eficacia.

Amenaza existencial

"El sistema multilateral (...) está bajo una amenaza existencial", dijo Federico Borello, director ejecutivo interino de Human Rights Watch.

"Las normas están siendo debilitadas cuando Estados poderosos, que incluyen miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cometen o son cómplices de violaciones graves del derecho internacional humanitario, como está sucediendo en Gaza, en Ucrania y en otros lugares", explicó.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a tomar medidas sobre Gaza, Ucrania, Sudán y el cambio climático.

"La gente exige respuestas y acciones, acciones que estén a la altura de la gravedad de los desafíos que enfrenta nuestro mundo, acciones que cumplan con las expectativas de todos los que observan desde fuera", resumió Guterres.

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, será una prominente nueva incorporación al grupo de cerca de 140 líderes mundiales, que también incluye al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que participarán del encuentro.

Al Sharaa recibirá especial atención casi un año después de que sus fuerzas derrocaran a Bashar al-Assad, mientras ahora enfrenta los desafíos de la reconstrucción tras años de guerra civil.

El programa nuclear de Irán también estará al tope de la agenda, ya que las sanciones contra Teherán levantadas hace 10 años serán restablecidas a finales de septiembre, tras un proceso iniciado en agosto por París, Londres y Berlín.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el viernes a favor de restablecer esas sanciones contra Irán después de que Gran Bretaña, Francia y Alemania acusaran a Teherán de violar un acuerdo sobre la gestión de sus actividades nucleares.

Guterres y Lula organizarán una cumbre climática el miércoles, donde algunos Estados podrían anunciar nuevos objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, semanas antes de la COP30 en Brasil.