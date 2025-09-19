RD analiza conectividad y expansión con aerolínea de Arabia Saudita

Andy Rodríguez Durán entregó a Osamah Alnuaiser el reporte estadístico de la Junta de Aviación Civil sobre el transporte aerocomercial en la República Dominicana correspondiente al año 2024 y al período enero-mayo del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Andy Rodríguez Durán, embajador de la República Dominicana ante el Reino de Arabia Saudita, sostuvo una reunión de trabajo con Osamah Alnuaiser, vicepresidente Sénior de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de la aerolínea saudí Riyadh Air, en representación del CEO de esa empresa, Tony Douglas, quienes analizaron oportunidades de conectividad y expansión aéreas.

Durante el encuentro, Alnuaiser ofreció una panorámica general de Riyadh Air, línea aérea fundada en el 2023, cuya flota proyectada supera las 180 aeronaves de Boeing y Airbus. Asimismo, informó que iniciarán vuelos directos a Madrid y a la mayoría de las principales capitales del mundo en octubre próximo.

El diplomático Rodríguez Durán resaltó la importancia estratégica de los aeropuertos dominicanos en el Caribe, subrayando el potencial de la República Dominicana como hub logístico regional.

El potencial aeroportuario

Destacó que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) constituye la principal puerta de entrada turística y de visitantes del país y uno de los más transitados del área, movilizando a más de 10.1 millones de pasajeros en el 2024.

Alnuaiser manifestó especial interés en la propuesta de un programa de conectividad aérea y sugirió impulsar un acercamiento entre Riyadh Air y las aerolíneas dominicanas, proponiendo la celebración de un encuentro virtual inicial que permita evaluar las informaciones recibidas y explorar posibles opciones de cooperación.

Con el objetivo de respaldar este interés, el embajador Rodríguez Durán entregó a Alnuaiser el reporte estadístico de la Junta de Aviación Civil (JAC) sobre el transporte aerocomercial en la República Dominicana correspondiente al año 2024 y al período enero-mayo del 2025.

La misión dominicana en la capital saudí, Riad, ha llevado a cabo iniciativas enfocadas al desarrollo de la aviación civil y comercial y del turismo del país con productivos encuentros con el presidente de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej; y con el director general del Programa saudí para la Conectividad Aérea, Majeb Khan, para aunar esfuerzos y potenciar áreas de cooperación.

En junio del 2024, el diplomático Rodríguez Durán calificó como una decisión histórica la aprobación, durante la sesión del Gabinete saudí presidida por el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, del acuerdo entre los gobiernos de la República Dominicana y Arabia Saudita en materia de servicios de transporte aéreo.

Este importante logro facilitará el flujo de vuelos de carga y de pasajeros, y además establece el marco legal que rige el transporte aéreo entre los dos territorios y para permitir vuelos directos o con escalas entre ambas naciones.

Valoró la importancia de las relaciones aerocomerciales con el Reino de Arabia Saudita que se sustentan al compromiso y el respaldo del presidente Luis Abinader con el desarrollo y la expansión del sector aeronáutico nacional y del país como punto de conexión para el transporte, la logística de pasajeros y de carga; como también en las instrucciones del canciller Roberto Álvarez de fomentar el posicionamiento de la República Dominicana en Medio Oriente y la región.

Reiteró que desde la embajada seguirá impulsando gestiones con autoridades y aerolíneas saudíes para articular, junto a las instituciones dominicanas del sector, beneficios al turismo, la inversión, la economía y al intercambio comercial de la República Dominicana.