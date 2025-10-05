Israel desplaza 900,000 palestinos en ofensiva en Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante su discurso en Jerusalén, donde afirmó que la ofensiva para tomar Ciudad de Gaza ha desplazado a cerca de 900,000 palestinos. ( EFE )

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este domingo que la ofensiva militar para tomar Ciudad de Gaza provocó el desplazamiento de aproximadamente 900,000 palestinos.

"La decisión de ocupar Gaza, el derrumbe de edificios de varios pisos y la intensidad de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en la ciudad provocaron la evacuación de unos 900,000 residentes hacia el sur, lo que generó una enorme presión sobre Hamás y los países que lo apoyan", declaró Katz en un discurso en Jerusalén.

Antes del inicio de la gran ofensiva terrestre y aérea para tomar el principal núcleo urbano de la Franja de Gaza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que cerca de un millón de personas vivían en Ciudad de Gaza.

Acuerdo de paz

El Gobierno de Israel comunicó en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a los rehenes "a la luz de la respuesta de Hamás".

"Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra", afirmó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El viernes, el grupo islamista Hamás declaró su disposición de liberar a los rehenes bajo las premisas del plan diseñado por Trump y de negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.