Alemania, Reino Unido y Francia "decididos a reanudar" conversaciones nucleares con Irán

Alemania, Reino Unido y Francia, que impulsaron el restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Irán a finales de septiembre, afirmaron el viernes estar "decididos a reanudar las negociaciones" con la República Islámica sobre su programa nuclear.

"Coincidimos en que fue correcto activar el mecanismo de restablecimiento" de las sanciones a finales de septiembre, debido a que "el programa nuclear de Irán representa una seria amenaza para la paz y la seguridad mundial", señalaron los tres países en un comunicado conjunto.

Las sanciones de la ONU contra Irán, que van desde un embargo de armas hasta medidas económicas, fueron restablecidas el 28 de septiembre, diez años después de haber sido levantadas, tras el fracaso de las negociaciones con los países occidentales.

"Estamos decididos a reanudar las negociaciones con Irán y Estados Unidos con miras a un acuerdo integral, duradero y verificable que garantice que Irán nunca adquiera un arma nuclear", añade el comunicado conjunto de Alemania, Reino Unido y Francia.

Solución diplomática

Los tres países habían indicado que continuarían buscando una "solución diplomática" a la crisis, pero Irán hizo saber que no tiene previsto, "en esta etapa", reanudar las conversaciones.

"Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de la ONU a respetar las restricciones restablecidas mediante el mecanismo de restablecimiento", escriben Alemania, Reino Unido y Francia en su texto conjunto.

Los países occidentales e Israel, enemigo declarado de Irán, sospechan que el país busca dotarse de la bomba atómica.

Irán niega esas ambiciones militares, pero insiste en su derecho al uso de la energía nuclear con fines civiles.

En 2015, tras años de negociaciones, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China llegaron a un acuerdo con Irán que preveía una supervisión de las actividades nucleares de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones.

Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump y restableció sus sanciones. Entonces, Irán se fue desligando progresivamente de algunos compromisos, en particular sobre el enriquecimiento de uranio, lo que llevó a los tres países europeos a activar el proceso de restablecimiento de las sanciones.