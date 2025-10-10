Israel publica una lista de 250 detenidos que pueden ser liberados a cambio de los rehenes en Gaza

Un hombre palestino camina cerca de la sede de la UNRWA (izq.) por una calle en medio de los escombros de edificios destruidos durante un alto el fuego entre Israel y Hamás en virtud de la primera fase del plan de paz de Gaza, en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

Israel publicó el viernes una lista de 250 "detenidos por razones de seguridad" que podrían ser canjeados por los rehenes cautivos en Gaza, quienes deben ser liberados en el marco del acuerdo de alto el fuego con Hamás que entró en vigor a las 09H00 GMT.

La lista de detenidos, publicada en la página web del Ministerio de Justicia israelí, no incluye a ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina contra Israel.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, había transmitido los nombres de estos detenidos a Egipto, Estados Unidos y Catar, mediadores en el conflicto que se desató tras el ataque del grupo islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023.

Lista de Hamás

En la lista proporcionada por Hamás figuraban Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Hassan Salame y Abás Al Sayyed, condenados a cadena perpetua por atentados antiisraelíes mortales.

Israel y Hamás dieron el visto bueno a la primera fase del plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Desde entonces entró en vigor un alto el fuego a las 09H00 de este jueves y el ejército israelí anunció que se replegó hacia las líneas acordadas dentro de Gaza.

Según el plan de Trump, en las 72 horas siguientes a la entrada en vigor de la tregua, Hamás debe liberar a los 47 rehenes (vivos y muertos) capturados en el ataque que desencadenó la guerra, así como los restos mortales de un soldado muerto en 2014.

A cambio, Israel debe liberar a 250 detenidos por razones de seguridad y 1,700 palestinos de Gaza arrestados por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023.