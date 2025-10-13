Netanyahu no asistirá a la cumbre sobre Gaza en Egipto, por coincidir con festividad judía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), es recibido por el presidente israelí, Benjamín Netanyahu (i), este lunes a su llegada a Jerusalén (Israel) coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos que han permanecido cautivos en la Franja de Gaza 738 días. ( EFE )

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no asistirá este lunes a la cumbre sobre Gaza organizada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, al coincidir con una festividad judía, indicó su oficina.

"El primer ministro Netanyahu fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir hoy a una conferencia en Egipto", indicó su oficina en un comunicado.

"El primer ministro agradeció al presidente Trump la invitación, pero dijo que no podrá asistir debido a que coincide con el inicio de la fiesta" de Simjat Torá, que comienza la noche del lunes y continúa hasta la puesta de sol el martes.

Firma de documento

Previamente, la presidencia egipcia había dicho que Netanyahu había sido invitado, tras una conversación entre él, Trump y el presidente Abdel Fatah al Sisi.

Trump y Al Sisi dirigirán dicha cumbre este lunes en Sharm el Sheij, junto con una veintena de dirigentes, entre ellos el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

Los países mediadores del acuerdo de alto el fuego en Gaza, en vigor desde el viernes, deberán firmar un documento para garantizar su ejecución, indicó una fuente diplomática, según la cual el acuerdo sería rubricado por "Estados Unidos, Egipto, Catar y probablemente Turquía".