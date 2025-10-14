×
Canal de TV de Hamás difunde vídeo de ejecución de supuestos "colaboradores" en Gaza

El material fue difundido el lunes por la noche en el canal de Telegram de la cadena Al Aqsa, controlada por ese movimeinto islamista

    Canal de TV de Hamás difunde vídeo de ejecución de supuestos colaboradores en Gaza
    El material fue difundido el lunes por la noche en el canal de Telegram de la cadena Al Aqsa, controlada por Hamás, con el mensaje: "La resistencia ejecuta sentencia de muerte contra varios colaboradores y bandidos en Ciudad de Gaza". (FUENTE EXTERNA)

    La televisión del movimiento islamista Hamás publicó un video que muestra la ejecución de ocho supuestos "colaboradores" de Israel en plena calle de la Ciudad de Gaza, tras la retirada del ejército israelí.

    El video, cuya autenticidad, fecha o lugar no pudo ser confirmado de inmediato por la AFP, muestra a combatientes de Hamás ejecutando en la calle a ocho hombres con los ojos vendados, atados y de rodillas.

    El material fue difundido el lunes por la noche en el canal de Telegram de la cadena Al Aqsa, controlada por Hamás, con el mensaje: "La resistencia ejecuta sentencia de muerte contra varios colaboradores y bandidos en Ciudad de Gaza".

    Campaña de Hamás

    Facciones armadas de Hamás han estado llevando a cabo una campaña contra bandas criminales y clanes palestinos en Gaza, tras el alto al fuego con las fuerzas israelíes.

    Las fuerzas de seguridad del grupo armado reforzaron el martes su control sobre las arrasadas ciudades de Gaza, mientras crece el respaldo internacional al acuerdo de paz que contempla su desarme.

    En el norte del territorio, cuando las fuerzas israelíes se retiraron de Ciudad de Gaza, policías armados del gobierno de Hamás, con el rostro cubierto, reanudaron las patrullas callejeras.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.