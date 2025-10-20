Líder supremo iraní dice que Trump está "soñando" si cree que destruyó sus instalaciones nucleares

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, habla durante una ceremonia con atletas iraníes, en Teherán, Irán, el 20 de octubre de 2025. ( EFE/EPAFOLLETO DE LA OFICINA DEL LÍDER )

El líder supremo de iraní, el Ayatolá Ali Jamenei, le dijo el lunes al presidente estadounidense que está "soñando" si cree que Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares de la República Islámica con sus ataques aéreos en junio.

"¡Está bien, siga soñando!", lanzó el líder iraní en declaraciones reseñadas en su página web, en referencia a las numerosas declaraciones de Trump afirmando que el programa nuclear iraní fue "totalmente destruido" en los bombardeos.

Estados Unidos bombardeó el 22 de junio la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, al sur de Teherán, y las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, en el centro del país.

Pero nunca se ha precisado cuál fue la magnitud de los daños.

Sin embargo, Trump ha insistido en reiteradas ocasiones en que las instalaciones fueron "totalmente destruidas".

"Lanzamos 14 bombas sobre las principales instalaciones nucleares. Como dije al principio, fueron aniquiladas y está confirmado", insistió Trump el lunes pasado en el discurso que pronunció ante el Parlamento israelí.

El domingo el mandatario dijo a la cadena Fox News que Irán "ya no es el bravucón de Oriente Medio" porque su capacidad nuclear quedó "destruida".

En un encuentro con deportistas el lunes en Teherán, Jamenei se preguntó "¿qué le importa a Estados Unidos que Irán posea una industria nuclear?"

"¿Quién es usted para decir qué puede o no tener un país si cuenta con una industria nuclear?", agregó, dirigiéndose a Trump.

Historia de confrontaciones

Irán y Estados Unidos han estado enfrentados desde el triunfo de la Revolución Islámica y la captura de rehenes en la embajada estadounidense en 1979.

En 2015, Irán firmó un acuerdo que restringía su programa nuclear a fines civiles con Alemania, China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, pero Estados Unidos lo abandonó en 2018, durante el primer mandato de Trump.

Sin embargo, Estados Unidos reanudó negociaciones sobre el programa nuclear con Irán en abril pasado, pero estas fracasaron cuando Israel lanzó, el pasado 13 de junio, un ataque sorpresa contra la República Islámica, provocando una guerra que duró 12 días.

Estados Unidos se unió posteriormente a los ataques israelíes e Irán respondió disparando misiles y enviando drones a territorio israelí.

El acuerdo nuclear iraní expiró formalmente el sábado.