Israel levanta el estado de emergencia en las localidades cercanas a Gaza

El nuevo Centro de Coordinación Civil-Militar para Gaza (CMCC) desde el que tanto el gobierno de EE. UU. como el de Israel planean monitorizar el alto el fuego en Gaza. ( EFE/MAGDA GIBELLI )

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, levantó el lunes el estado de emergencia en las áreas cercanas a la frontera con la Franja de Gaza, instaurado tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Decidí adoptar la recomendación [del ejército israelí] y levantar, por primera vez desde el 7 de octubre el estado de emergencia en el frente" sur, indicó un comunicado de su oficina.

La decisión "refleja la nueva realidad en materia de seguridad en el sur del país", añadió.

Un alto el fuego entre Israel y Hamás, impulsado por Estados Unidos, rige en el estrecho territorio palestino desde el 10 de octubre.

Ofensiva de Israel

El ejército israelí lanzó una ofensiva a gran escala en Gaza en represalia por el ataque del 7 de octubre y sigue controlando aproximadamente la mitad del territorio palestino.

El estado de emergencia en las aglomeraciones situadas hasta 80 kilómetros de Gaza otorgaba a las autoridades poderes especiales para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los civiles.

Estos poderes incluían, en particular, restricciones a la circulación, el cierre de centros escolares o la evacuación de productos peligrosos.

La decisión de no prolongar el estado de emergencia también refleja un cambio en la evaluación de la situación de seguridad y devuelve la gestión de la vida cotidiana a las autoridades civiles.

Los habitantes israelíes evacuados tras el ataque del 7 de octubre ya fueron autorizados a regresar a sus hogares.