Arabia Saudita inaugura foro de inversores para atraer capital y promover su apuesta por la IA

Un ciudadano de Arabia Saudita mira su teléfono móvil mientras asiste a la ceremonia de apertura de la Iniciativa de Inversión del Futuro, en Riad. ( FAYEZ NURELDINE / AFP )

Un importante foro de inversores se inauguró este martes en Arabia Saudita, reuniendo a jefes de Estado y líderes empresariales con el objetivo de impulsar los megaproyectos del reino y sus crecientes ambiciones en el campo de la Inteligencia Artificial (IA).

Durante tres días, cerca de veinte dirigentes se darán cita en Riad para participar en la novena edición de la Future Investment Initiative (FII), entre ellos el presidente interino sirio Ahmad al Chareh y el vicepresidente chino Han Zheng, junto a varios ministros y más de 150 representantes del sector privado.

Al Chareh, quien se reunió el martes con el ministro saudita de Relaciones Exteriores, Faisal bin Farhan, tiene previsto encontrarse con el príncipe heredero y líder de facto del país, Mohamed bin Salman, y participar como orador en el foro, según la agencia oficial siria Sana.

Entre los invitados figura también Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, así como los directivos de Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock y HSBC.

Creado en 2017 y conocido como el "Davos del desierto", este foro se ha convertido en una vitrina para el ambicioso programa de reformas Visión 2030, con el que Arabia Saudita busca reducir su fuerte dependencia de los combustibles fósiles, pese a ser el mayor exportador mundial de petróleo.

Nueve años después de su lanzamiento, "los resultados están aquí", celebró el director del Fondo Soberano de Inversión Saudita (PIF), Yasir Al Rumayan, destacando que las inversiones extranjeras aumentaron 24% el año pasado, alcanzando 31.700 millones de dólares.

Nuevas oportunidades

Sin embargo algunos proyectos emblemáticos del programa Visión 2030, como Neom, megaciudad futurista de 500.000 millones de dólares en construcción en el noroeste del país, despiertan dudas sobre su viabilidad dentro de los plazos previstos, en un contexto marcado por la caída de los precios del petróleo.

Con la organización de grandes eventos como la Expo 2030 y la Copa del Mundo 2034, los gastos se acumulan para el país, que prevé un déficit presupuestario el doble de lo esperado este año.

"Se está produciendo un reajuste de prioridades fiscales. Los inversores querrán saber hacia dónde se dirigirá ahora el dinero", señala Robert Mogielnicki, del Arab Gulf States Institute de Washington, considerando que el foro "sigue siendo una oportunidad clave para movilizar inversiones extranjeras que financien una transformación económica costosa y compleja".

La petrolera estatal Aramco, pilar de la economía saudita y primer exportador mundial de crudo, vio caer sus beneficios durante diez trimestres consecutivos desde sus resultados récord de 2022.

Aun así, para Karen Young, experta en política económica del Golfo en el Middle East Institute, "los ajustes reflejan una disciplina presupuestaria y abren nuevas oportunidades en sectores como el turismo, la vivienda, las infraestructuras y la monetización de activos de Aramco, que sigue siendo una de las empresas más rentables del mundo".

El foro servirá también para que el reino exhiba sus ambiciones en IA, con el anuncio de importantes acuerdos entre Humain, la empresa de IA del Fondo Soberano saudita, y varias compañías internacionales.

Los gigantes tecnológicos estadounidenses Google, Intel, Snapchat y Nvidia estarán presentes, mientras Arabia Saudita busca posicionarse como un actor clave en la IA y garantizar su acceso a tecnologías avanzadas estadounidenses.

Riad pretende demostrar que sus ambiciones tecnológicas son "reales y alcanzables", según Mogielnicki.