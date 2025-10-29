El ejército israelí afirma haber atacado un depósito de armas en el norte de Gaza

Palestinos observan la destrucción tras un ataque aéreo de las fuerzas de Israel contra un bloque de viviendas en el campo de refugiados de Al Shatea, en la ciudad de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

El ejército israelí afirmó el miércoles haber llevado a cabo un "ataque selectivo" contra un depósito de armas en el norte de la Franja de Gaza, con el objetivo de "eliminar una amenaza de ataque terrorista".

"El ejército realizó un ataque preciso en la zona de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, dirigido contra una infraestructura terrorista donde se almacenaban armas y medios aéreos destinados a ser utilizados en un inminente ataque terrorista contra los soldados y el Estado de Israel", señala un comunicado militar.

Alto el fuego

Más temprano en el día el ejército israelí había anunciado el retorno al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza, después de haber llevado a cabo desde la víspera una serie de ataques contra "decenas" de objetivos, en represalia por disparos que causaron la muerte de un soldado el día anterior.