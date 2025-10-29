Israel ataca otro objetivo en Gaza tras la noche más mortífera desde el alto el fuego

Los habitantes de Gaza pierden la esperanza de que el "alto al fuego" permanezca. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

Israel atacó un depósito de armas en Gaza el miércoles, horas después de la noche más mortífera de bombardeos desde el inicio de un alto el fuego mediado por Estados Unidos, advirtiendo que continuará operando para neutralizar amenazas percibidas.

El ejército anunció que llevó a cabo un ataque de precisión en un sitio en la zona de Beit Lahia, en el norte de Gaza, donde aseguró que se almacenaban armas destinadas a un "ataque terrorista inminente".

Las tropas israelíes, indicó el ejército, permanecerán desplegadas "según el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

La agencia de defensa civil de Gaza, controlada por Hamás, informó a AFP que un palestino murió en el último ataque y que 104 personas, incluyendo 46 niños y 24 mujeres, fallecieron en los bombardeos de la noche anterior.

El ejército israelí lanzó esta ola de bombardeos tras la muerte de uno de sus soldados en Gaza el martes.

Para el miércoles por la mañana, anunció el inicio de la "aplicación renovada del alto el fuego".

Los mediadores siguen optimistas

Tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el mediador regional Catar manifestaron esperar que el alto el fuego se mantenga, pero dentro de Gaza las familias desplazadas pierden la esperanza.

"Acabábamos de empezar a respirar nuevamente, tratando de reconstruir nuestras vidas, cuando regresaron los bombardeos", relató Khadija al Husni, madre desplazada de 31 años, viviendo con sus hijos bajo carpas en el campamento de refugiados Al Shati.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, calificó la cifra de muertos como atroz y urgió a todas las partes a no dejar que la paz "se escape de nuestras manos", eco de las llamadas de Reino Unido, Alemania y la Unión Europea a que los implicados se comprometan nuevamente con el alto el fuego.

Pretextos falsos

En Deir el Balah, cerca del hospital Al Aqsa Martyrs, Jalal Abbas, de 40 años, acusó a Israel de usar pretextos falsos para reanudar su campaña.

"El problema es que Trump les da cobertura para matar civiles porque lo engañan con información falsa. Queremos el fin de la guerra y de la escalada. Estamos agotados y al borde del colapso", subrayó.

El ejército israelí afirmó que sus ataques neutralizaron a 30 militantes de alto rango, y el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que "decenas de comandantes de Hamas fueron eliminados".

Israel justificó la ola de bombardeos tras la muerte del sargento mayor de reserva Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, en Rafah, cuando su vehículo de ingeniería fue alcanzado por fuego enemigo.

Hamas afirmó que sus combatientes no estaban vinculados al incidente en Rafah y reiteró su compromiso con el alto el fuego respaldado por EEUU.

No obstante retrasó la entrega de los restos de un rehén fallecido, advirtiendo que cualquier "escalada" dificultaría la búsqueda y recuperación de cuerpos.

Durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, 251 personas fueron tomadas como rehenes. Tras el alto el fuego de este mes, 20 cautivos sobrevivientes fueron devueltos, y comenzó la entrega de 28 cuerpos de rehenes fallecidos.

Un desacuerdo sobre la lenta devolución de los últimos restos amenaza con descarrilar el acuerdo de alto el fuego, pactado entre Israel y Hamás y respaldado por la administración Trump y mediadores regionales (Egipto, Turquía y Catar).

Israel acusa a Hamas de incumplirlo al no devolver los restos a tiempo, mientras que el grupo palestino sostiene que localizar los cuerpos enterrados en los escombros de Gaza requiere tiempo.

Hamás recibió críticas tras entregar restos parciales de un rehén previamente recuperado, lo que Israel consideró una violación del alto el fuego.

Hamas había afirmado que se trataba del 16º de los 28 cuerpos acordados para la devolución, pero los exámenes forenses determinaron que se entregaron restos parciales de un rehén cuyo cuerpo ya había sido devuelto a Israel dos años atrás, según la oficina de Netanyahu.