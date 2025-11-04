×
Terremoto en Afganistán
Terremoto en Afganistán

Terremoto en el norte de Afganistán deja 27 muertos y casi 1,000 heridos

La mayoría de las víctimas se registraron en las provincias de Balkh y Samangan, donde se encontraba el epicentro del sismo

    Expandir imagen
    Terremoto en el norte de Afganistán deja 27 muertos y casi 1,000 heridos
    Sobrevivientes del terremoto en Afganistán buscan entre los restos de una casa dañada en una aldea de Tashqurghan, en el distrito de Khulm, provincia de Samangan. (AFP/ATIF ARYAN)

    El terremoto de magnitud 6.3 que sacudió el norte de Afganistán el lunes dejó 27 muertos, según un balance actualizado el martes por el ministerio de Salud, que anunció el fin de las operaciones de rescate.

    La mayoría de las víctimas se registraron en las provincias de Balkh y Samangan, donde se encontraba el epicentro del sismo, en el distrito de Kholm, informó Sharafat Zaman, portavoz del ministerio.

    Según esta fuente 27 personas fallecieron y 956 resultaron heridas. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA) había precisado previamente que solo una minoría de los heridos presentaba lesiones graves.

    Rápida respuesta

    Las autoridades destacaron que "gracias a los importantes esfuerzos y a la rápida respuesta de todas las instituciones competentes, se completaron las operaciones de rescate en las zonas afectadas", declaró Zaman en un comunicado.

    En Kholm un corresponsal de AFP observó a los habitantes retirando escombros bajo la lluvia en sus viviendas destruidas por el sismo.

    La compañía nacional de electricidad indicó que continuará reparando las líneas dañadas, que provocaron cortes de energía en la región.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.