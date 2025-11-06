Israel bombardea a Hezbolá en el sur de Líbano y el grupo chiita rechaza cualquier negociación

Una persona inspecciona los daños en el lugar de un ataque aéreo de las fuerzas de Israel en Toura, distrito de Tiro, sur del Líbano, el 6 de noviembre de 2025. ( EFE/EPA/WAEL HAMZEH )

El ejército israelí bombardeó este jueves el sur de Líbano con el objetivo declarado de impedir el rearme del movimiento proiraní Hezbolá, quien defendió su "derecho" a defenderse y rechazó cualquier diálogo político con Israel.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó los nuevos ataques como un "crimen flagrante" y acusó a Israel de rechazar los intentos de Beirut por avanzar en la vía diplomática.

Por su parte, el ejército libanés afirmó que los bombardeos israelíes tenían como objetivo impedir su despliegue en el sur del país, conforme al acuerdo de alto el fuego que puso fin hace casi un año a la guerra entre Hezbolá e Israel.

El ejército israelí emitió órdenes de evacuación en tres pueblos del sur de Líbano, donde Israel acusó al movimiento libanés chiita de retomar sus operaciones.

La agencia nacional de información (NNA, por sus siglas en inglés) reportó ataques en Aita al Jabal, al Taybeh y Tayr Debba, y dijo que drones sobrevolaron Beirut, la capital del país.

El Ministerio de Salud informó que al menos una persona murió en un bombardeo en la zona.

Más tarde, el ejército israelí declaró que había concluido sus ataques contra "infraestructuras terroristas y depósitos de armas en el sur del Líbano".

De manera simultánea a la guerra de Gaza iniciada en octubre de 2023, Hezbolá e Israel libraron un conflicto que se intensificó en septiembre de 2024 y en el que el ejército hebreo bombardeó cientos de objetivos en Líbano y mató entre otros al histórico líder del partido, Hasán Nasralá.

Ataques regulares

A pesar del alto el fuego que en noviembre de 2024 puso fin a la contienda, el ejército hebreo continuó llevando a cabo ataques regulares contra bastiones de Hezbolá en Líbano, y mantuvo tropas en cinco puntos del sur del país.

En ese contexto,un emisario de Estados Unidos presionó el sábado a Líbano a iniciar negociaciones directas con Israel, su vecino del sur.

Pero Hezbolá dijo estar en contra de "cualquier negociación política con Israel", país con el que Líbano sigue técnicamente en estado de guerra, y estimó que dicha negociación no serviría "al interés nacional".

En una "carta abierta" dirigida al pueblo y a los dirigentes libaneses, reafirmó también su "derecho legítimo" a defenderse "de un enemigo que impone la guerra a nuestro país y no cesa sus agresiones".

Una fuente cercana a Hezbolá indicó a AFP que la "carta abierta" se difundió después de que emisarios estadounidenses y egipcios presionaran a las autoridades libanesas a abrir negociaciones politicas directas con Israel.

Desarmar a Hezbolá

El emisario estadounidense Tom Barrack consideró el sábado en Manama, la capital de Baréin, que el "diálogo con Israel" podía ser la clave para rebajar las tensiones.

Como parte del alto el fuego -que Hezbolá dice respetar-, el gobierno de Beirut ordenó al ejército organizar un plan para desarmar a Hezbolá.

Pero el ministro de Defensa israelí Israel Katz acusó al presidente libanés Joseph Aoun de "arrastrar los pies" en lo que respecta a ese plan.

A la presión se sumó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien acusó a Hezbolá de intentar "rearmarse" tras los cuantiosos daños sufridos en su conflicto con el Estado hebreo.

El líder del movimiento chiita, Naim Qasem, dijo a fines de septiembre que rechazaban desarmarse, en una ceremonia con motivo del aniversario del asesinato de Nasralá.

La portavoz del gobierno israelí, Sosh Bedrosian, declaró el jueves que Israel tomaría medidas para garantizar el respecto del cese el fuego en el sur de Líbano.

"Israel seguirá defendiendo todas sus fronteras y seguimos insistiendo en la plena aplicación del acuerdo de alto el fuego", declaró a los periodistas. "No permitiremos que Hezbolá se reconstruya", añadió.

El gobierno libanés debe examinar este jueves el avance de su plan para desarmar al movimiento, el único que se negó a entregar las armas tras la guerra civil de 1975-1990.

De acuerdo con este plan, el ejército debe completar primero el desarme de Hezbolá en la parte sur del país antes de que termine el año, y luego proceder por etapas en el resto del territorio.

El comunicado de Hezbolá denuncia una vez más "la precipitada decisión del gobierno" de desarmarlo y afirma que Israel "aprovechó" esta decisión "para imponer" el desarme de Hezbolá en todo el territorio libanés "como condición para detener las hostilidades (...), lo cual es inaceptable".