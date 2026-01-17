Líder supremo iraní defiende que las autoridades deben "romperle la espalda a los sediciosos"

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, defendió que las autoridades "tienen la obligación de romperle la espalda a los sediciosos". ( FUENTE EXTERNA )

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, defendió este sábado que las autoridades "tienen la obligación de romperle la espalda a los sediciosos" y culpó al presidente estadounidense Donald Trump de los muertos en la represión de la reciente ola de protestas.

"No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los criminales domésticos (...) como tampoco perdonaremos a los criminales internacionales, peores que los criminales domésticos", dijo a una masa de simpatizantes reunidos con motivo de una festividad religiosa.

"La nación iraní debe romperle la espalda a los sediciosos, de la misma forma que quebró la sedición", apostilló.

Desde el 28 de diciembre, Irán se vio sacudido por una ola de protestas, que comenzaron entre comerciantes disgustados con la crisis económica en el país, y pronto derivaron en una movilización contra el régimen teocrático vigente desde la revolución de 1979.

Las autoridades iraníes, que califican las protestas de "terroristas" y acusan a Estados Unidos de instigarlas, desataron una campaña de represión que según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, dejó al menos 3,428 muertos.

El gobierno cortó además internet desde el 8 de enero.

Jamenei aprovechó su alocución para cargar contra Trump, quien había amenazado con atacar a Irán si el régimen comenzaba a ejecutar a algunos de los manifestantes detenidos.

"Consideramos al presidente estadounidense culpable de los muertos, los daños y las acusaciones formuladas contra la nación iraní", dijo el ayatolá, en el poder desde 1989.

"Todo esto fue una conspiración estadounidense", añadió, y dijo que "el objetivo de Estados Unidos es comerse a Irán (...) el objetivo es someter a Irán a nivel militar, político y económico".

Por su parte, el fiscal de Teherán, Ali Salehi, afirmó a la televisión estatal que la respuesta del gobierno había sido "firme, disuasoria y rápida".

Magnitud de la represión

No obstante, crece la preocupación ante el número de fallecidos durante la represión, siendo difícil verificar las cifras debido a las drásticas restricciones impuestas a internet.

La ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks anunció el sábado que detectó una "muy ligera" reanudación de la actividad en internet en Irán, tras más de 200 horas de corte.

"Las mediciones muestran un incremento muy leve de la conectividad en Irán esta mañana, pasada la barrera de las 200 horas", indicó la organización.

No obstante, agregó que "la conectividad general sigue en torno al 2 % de los niveles habituales y no hay señales de una recuperación significativa".

Desde el restablecimiento de las conexiones telefónicas, iraníes en el extranjero han recibido noticias de sus seres queridos en comunicaciones cortas, porque son muy caras, y también por motivos de seguridad.

Todos temen que los mensajes enviados puedan ser interceptados o las autoridades los tomen por espías.

Según la organización de defensa de los derechos humanos Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, 3,428 manifestantes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la misma ONG subraya que el balance podría ser mucho más elevado.

Otras estimaciones mencionan más de 5,000 muertos, e incluso hasta 20,000, según IHR.

El canal opositor Iran International, con sede en el extranjero, anunció que al menos 12,000 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones, citando a altos responsables gubernamentales y fuentes de seguridad.