¿Quiénes han sido invitados al Consejo de paz para Gaza de Trump?

Vista de una calle de la ciudad de Gaza el 15 de enero del 2026. Facciones palestinas, incluida Hamás, estudian los componentes del comité de tecnocrátas que debe asumir la admnistración de Gaza en la segunda fase del acuerdo mientras la población gazatí sigue sumida en una profunda crisis humanitaria. ( EFE/ AHMAD AWAD )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a poner en marcha su llamado Consejo de Paz para la Gaza de posguerra, y varios líderes internacionales han confirmado haber recibido invitaciones para integrarse.

Según el plan de Trump, habrá un Consejo de Paz, presidido por el propio Trump, un comité palestino de tecnócratas para para administrar de forma provisional el territorio palestinos y otro "consejo ejecutivo" que tendría un papel asesor.

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres.

Esta es la lista de las personas en los distintos comités:

- Confirmado por la Casa Blanca -

CONSEJO DE PAZ - La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".

Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.

Los demás miembros son:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos Steve Witkoff, negociador especial de Trump Jared Kushner, yerno de Trump Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido Marc Rowan, magnate financiero estadounidense Ajay Banga, presidente del Banco Mundial Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

COMITÉ NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GAZA - Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.

Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, presidente el comité.

CONSEJO EJECUTIVO DE GAZA - Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.

Steve Witkoff Jared Kushner Tony Blair Marc Rowan Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía Ali Al-Thawadi, diplomático catarí General Hasan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto Reem Al-Hashimy, ministra emiratí Yakir Gabay, multimillonario israelí

Líderes que han dicho que fueron invitados a unirse

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía Javier Milei, presidente de Argentina Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto Rey Abdalá II de Jordania Mark Carney, primer ministro de Canadá Georgia Meloni, primera ministra de Italia Edi Rama, primer ministro de Albania Viktor Orban, primer ministro de Hungría Nicusor Dan, presidente de Rumanía Nikos Christodoulides, presidente de Chipre