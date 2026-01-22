Israel ve "cambio de régimen" como única solución para "futuro del pueblo iraní"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, habla durante una sesión plenaria en el Palacio de Congresos, en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza. ( EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER )

Un "cambio de régimen en Irán" es la única solución para "el futuro del pueblo iraní", declaró este jueves el presidente israelí Isaac Herzog en el Foro Económico Mundial de Davos.

"El futuro del pueblo iraní solo puede pasar por un cambio de régimen y esto debe hacerse en el marco del pueblo iraní, [con el apoyo] de la comunidad internacional", declaró Herzog en la estación suiza después de semanas de manifestaciones y represión en Irán.

"El pueblo iraní aspira al cambio, el pueblo iraní merece el cambio", agregó el presidente. "Para mí está claro que el régimen de los ayatolás se encuentra en una situación bastante frágil".

Guerra de 12 días

En 2025 Irán e Israel se enfrentaron en una guerra de 12 días que comenzó con un ataque israelí sin precedentes contra instalaciones militares y nucleares, pero también contra zonas residenciales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, considera Irán y su programa nuclear como una amenaza existencial para la supervivencia de Israel. Y eso no solo desde que gobierna, sino que ya lo creía cuando estaba en la oposición en la década de 2000.

Irán fue escenario de multitudinarias protestas desde el 28 de diciembre. Al principio eran por el costo de la vida pero con el tiempo se convirtieron en una movilización abierta contra el gobierno de los ayatolás que dirigen con mano de hierro el país desde la revolución islámica de 1979.

La televisión pública iraní anunció el miércoles que 3,117 personas han muerto durante el movimiento de protesta.

Este primer saldo oficial es muy inferior al de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El 5 de enero, Irán acusó a Israel de intentar "socavar la unidad nacional" después de que Netanyahu dijera que se solidarizaba "con la lucha" del pueblo iraní.

El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, atribuyó a "presiones" israelíes la decisión del foro de Davos de cancelar su asistencia.