Irán advierte que "responderá como nunca antes" si Estados Unidos lo ataca

Personas caminan frente a un vendedor de verduras en el bazar de Tajrish, en Teherán, este miércoles. ( AFP )

Irán advirtió este miércoles que "responderá como nunca antes" si Estados Unidos lo ataca, después de que el presidente Donald Trump le avisara que "el tiempo se acaba" para evitar una operación militar.

Trump tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada del portaaviones "USS Abraham Lincoln" a la región y no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales. En junio Estados Unidos apoyó y se sumó a la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

En su último mensaje en su red Truth Social, Trump no menciona las protestas que se han saldado con más de 6,000 muertos, según una oenegé, pero afirma que Irán tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear que, según Occidente, tiene como objetivo fabricar una bomba atómica.

"Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes- NO ARMAS NUCLEARES- ", escribió.

"El tiempo se acaba", agregó Trump, que mencionó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado. "El próximo será mucho peor", advirtió.

Su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, estimó en el Senado que el "régimen" iraní "probablemente esté más débil que nunca".

"Y el problema fundamental al que se enfrenta (...) es que no tiene forma de abordar las principales demandas de los manifestantes, que es el colapso de su economía", declaró Rubio.

Días "contados"

El canciller alemán Friedrich Merz también estimó que el régimen iraní tiene los días "contados", un mes después del comienzo de un movimiento de protesta reprimido a sangre y fuego.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6.221 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad. El grupo añadió que al menos 42.324 personas han sido detenidas e investiga otros 17.091 posibles decesos.

La República Islámica, que ha bloqueado internet, no se deja amilanar.

"Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero SI SE LE PRESIONA SE DEFENDERÁ COMO NUNCA ANTES", afirma la misión iraní ante Naciones Unidas en un mensaje en la red social X.

Además Irán advirtió que consideraría a los países vecinos como "hostiles" si su territorio se utiliza para atacarlo.

Un oficial de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, amenazó con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.

Según analistas, Washington podría atacar instalaciones militares o llevar a cabo golpes selectivos contra el liderazgo del ayatolá Alí Jamenei, en un intento por derrocar el sistema que gobierna Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sah.

Teherán intenta recabar apoyo.

"Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil", declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, en televisión.

Turquía aconsejó a Estados Unidos dialogar, Egipto pidió obrar "para la desescalada" y Arabia Saudita prometió a Teherán que no permitirá que se lancen ataques contra la República Islámica desde su territorio.

"Aventura militar"

El jeque catarí Mohamed bin Abdulrahman Al Thani abogó por "reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas", según su Ministerio de Exteriores.

China también pidió moderación.

"El uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventura militar solo empujará a la región a un abismo de imprevisibilidad", afirmó Fu Cong, embajador de China ante las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Paralelamente, en Teherán periodistas de AFP vieron nuevas vallas publicitarias que muestran a Irán atacando un portaaviones estadounidense y consignas de Jamenei contra Washington.

Según los activistas de HRANA la represión continúa, con fuerzas de seguridad que registran hospitales en busca de manifestantes heridos y con "confesiones forzadas" difundidas por la televisión estatal.

Son "nuevas dimensiones de la continua represión de seguridad tras las protestas", denuncian.