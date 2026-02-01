Israel anuncia la reapertura del cruce de Rafah "limitado al paso de residentes" de Gaza

Palestinos observan la llegada de camiones que transportan ayuda humanitaria a Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tras cruzar el paso fronterizo de Rafah desde Egipto, el 1 de febrero de 2026. Israel informó que reabrió el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto el 1 de febrero, pero solo de manera limitada, permitiendo el paso exclusivamente a residentes palestinos del territorio. ( AFP )

Israel anunció este domingo la reapertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, clave para la entrada de ayuda humanitaria, aunque de momento solo será accesible para los palestinos del territorio.

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel.

Está situado en la parte controlada por el ejército israelí desde que se replegó al comienzo del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, tras más de dos años de guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

"De acuerdo con el acuerdo de alto al fuego", el cruce de Rafah que ha permanecido cerrado desde principios de 2024, "se abrió hoy para el paso limitado de residentes solamente", dijo COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que coordina los asuntos civiles palestinos.

"Como parte de esto, hoy comenzó una fase piloto inicial, realizada en coordinación con la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), Egipto y todas las partes interesadas pertinentes", agregó el organismo israelí.

COGAT dijo que todas las partes involucradas estaban llevando a cabo "preparativos preliminares destinados a aumentar la preparación para el funcionamiento pleno del cruce".

"El paso efectivo de los residentes en ambos sentidos comenzará una vez que se completen estos preparativos", añadió.