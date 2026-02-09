La UE y ocho países musulmanes condenan medidas israelíes para reforzar control de Cisjordania

Desde Bruselas, la UE condenó las medidas de Israel, que según dijo el lunes un portavoz del bloque constituyen "un nuevo paso en la dirección equivocada". ( FUENTE EXTERNA )

La Unión Europea y ocho países musulmanes condenaron el lunes las medidas anunciadas la víspera por Israel orientadas a aumentar el control sobre Cisjordania ocupada.

Israel anunció el domingo por la noche que su gabinete de seguridad aprobó una serie de decisiones que "cambian fundamentalmente la realidad jurídica y civil" en Cisjordania, un territorio palestino que Israel ocupa desde 1967.

En un comunicado divulgado el lunes, los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Pakistán "condenaron firmemente las decisiones y medidas ilegales de Israel destinadas a imponer una soberanía israelí" sobre Cisjordania.

También denunciaron la imposición "de una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada, acelerando así los intentos de su anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino".

En la misma línea, desde Bruselas, la Unión Europea condenó las medidas israelíes, que según dijo el lunes un portavoz del bloque constituyen "un nuevo paso en la dirección equivocada".

Reforma impuesta por Israel

Las medidas fueron anunciadas por el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso, y por el ministro de Defensa, Israel Katz.

La reforma incluye la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que prohíben a personas judías comprar tierras en Cisjordania, según un comunicado conjunto.

Smotrich afirmó que esta medida tiene como objetivo "enterrar la idea de un Estado palestino".

Entre las medidas anunciadas está la transferencia de la autoridad sobre los permisos de construcción para los asentamientos en partes de ciudades palestinas, incluida Hebrón, de los organismos municipales de la Autoridad Palestina a Israel.

En Ramala, la Presidencia Palestina - que ejerce una administración limitada en algunas zonas discontinuas - condenó el anuncio como un intento de "anexar la Cisjordania ocupada".

Excluyendo Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, más de 500,000 israelíes viven en asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania, considerados ilegales, según el derecho internacional.

En este territorio viven cerca de tres millones de palestinos. La ONU reportó que la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2017, cuando Naciones Unidas comenzó a recopilar estos datos.