Irán destituye a director de canal tras eslogan contra el líder supremo en plena transmisión

La televisión estatal iraní anunció la destitución del director de un canal regional, después de que un periodista pronunciara al aire un eslogan hostil contra el guía supremo, Alí Jamenei, algo que posteriormente atribuyó a un "lapsus".

El incidente ocurrió el miércoles durante la cobertura de las celebraciones del 47º aniversario de la Revolución Islámica en la provincia de Sistán Baluchistán (sureste).

El periodista Musab Rasulizad describía en directo la afluencia de partidarios del poder y repetía los eslóganes coreados por la multitud, entre ellos "Allah Akbar" (Dios es grande).

Luego continuó con un "Muerte a Jamenei", en lugar de decir "Muerte a Estados Unidos" o "Muerte a Israel", expresiones habituales en este tipo de concentraciones.

Después presentó sus disculpas en un video por lo que calificó como un "lapsus" y un "error", y denunció que el incidente fue aprovechado por los "contrarrevolucionarios".

Despido del director de programación

El director de programación fue despedido inmediatamente, informó la televisión estatal, que habló de "un error ocurrido en la red".

"El operador de transmisión y el responsable de emisión" fueron suspendidos, mientras que "otros miembros del personal considerados responsables fueron enviados a una comisión disciplinaria", precisó.

Según la televisión, esta decisión busca "mantener la disciplina profesional y preservar la reputación de los medios".

El poder iraní se ha enfrentado a una ola de protestas sin precedentes iniciada a finales de diciembre, que reprimió a comienzos de enero, causando miles de muertos según ONG de defensa de los derechos humanos.

Las autoridades iraníes reconocen la muerte de más de 3,000 personas en las manifestaciones, pero afirman que la mayoría de las víctimas son miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes "asesinados por terroristas" que actúan por cuenta de Estados Unidos e Israel.