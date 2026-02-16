×
La UE pide a Israel que revoque la aprobación del registro de tierras en Cisjordania

El gabinete de seguridad israelí autorizó el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967

    Expandir imagen
    La UE pide a Israel que revoque la aprobación del registro de tierras en Cisjordania
    El portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, señaló que esta acción de Israelconstituye una nueva escalada tras medidas recientes ya destinadas a ampliar el control israelí en Cisjordania ocupada. (FUENTE EXTERNA)

    La Unión Europea pidió el lunes a Israel que revoque su aprobación de un proceso para registrar tierras en Cisjordania, advirtiendo que se trata de "una nueva escalada".

    "Esto constituye una nueva escalada tras medidas recientes ya destinadas a ampliar el control israelí" en Cisjordania ocupada, dijo el portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Anouar El Anouni.

    • "Reiteramos que la anexión es ilegal según el derecho internacional. Pedimos a Israel que revierta esta decisión", añadió.

    Registro de tierras

    El gabinete de seguridad israelí autorizó el domingo el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967, según la radio militar israelí.

    La Autoridad Palestina, Egipto y Catar denunciaron la noche del domingo las medidas adoptadas por Israel para reforzar su control de Cisjordania, que hacen temer una anexión del territorio palestino ocupado.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.