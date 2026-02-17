×
Gideon Saar

El canciller de Israel participará en la reunión de la Junta de Paz promovida por Trump

Saar asistirá primero a una reunión de nivel ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, antes de la sesión inicial de la junta de la Paz

    Expandir imagen
    El canciller de Israel participará en la reunión de la Junta de Paz promovida por Trump
    El ministro de Relaciones Exteriores Gideon Saar representará a Israel en la reunión inaugural esta semana en Washington de la Junta de Paz. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Relaciones Exteriores Gideon Saar representará a Israel en la reunión inaugural esta semana en Washington de la Junta de Paz, un organismo internacional promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, informó su oficina el martes.

    Saar asistirá primero a una reunión de nivel ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York el miércoles.

    Asimismo, el jueves "representará a Israel en la sesión inaugural de la Junta de Paz, presidida por el presidente Trump en Washington, donde expondrá la posición de Israel", afirmó la oficina de Saar en un comunicado.

    El objetivo de la Junta de Paz

    El órgano dirigido por el presidente de Estados Unidos fue concebido para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero su carta le asigna un objetivo mucho más amplio de resolución de conflictos armados en el mundo.

    • Los miembros permanentes deben aportar mil millones de dólares para formar parte del organismo, lo que según sus críticos podría convertirlo en una versión "de pago" del Consejo de Seguridad de la ONU.
